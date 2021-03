Uomini e Donne nella bufera, la Dama distrugge il Cavaliere: “A lui piacciono gli uomini, ecco cosa faceva con me nell’intimità”. Fan sotto choc

“Ha detto che siamo stati a letto insieme per smorzare le voci sulla sua omosessualità”. Veronica, ex dama del Trono over di Uomini e Donne spara a zero contro Sirius (Nicola Vivarelli) il giovane cavaliere con il quale ha vissuto una storia di un paio di mesi all’interno del programma. Tra i due l’epilogo non fu dei migliori e, a pesare, furono proprio le dichiarazioni dell’ufficiale di Marina che in studio disse che c’era stato un rapporto intimo che andava oltre al bacio dichiarato dalla dama:

“Ma dove? Te piacerebbe”, tuona la campana in diretta social con Fralof. “Nel fare l’ultima puntata – sottolinea Veronica – dato che c’era questa frequentazione tra noi che andava avanti da due mesi, per prendersi un po’ di credibilità e per non dare modo a tutti di dire che fosse gay se n’è uscito con questa cosa che fossimo stati a letto insieme”.Ha replicato l’ex dama di Uomini e Donne