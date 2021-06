uomini-e-donne-news,-luca:-“elisabetta?-sono-stato-male,-ho-perso-3-kg”

Il cavaliere del Trono Over si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma e ammette che sta tentando di trovare l’incastro giusto con la Simone, per cui prova realmente dei sentimenti, dopo aver vissuto un periodo buio

A parlare di cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne è Luca Cenerelli, il quale inaspettatamente si è riavvicinato a Elisabetta Simone. Nel programma aveva deciso di interrompere la loro conoscenza, mostrandosi più volte troppo dubbioso. Il suo comportamento aveva generato non pochi sospetti tra i presenti in studio, tanto che Gianni Sperti più volte gli ha riservato degli attacchi. Probabilmente il cavaliere ha deluso le aspettative di molti, durante la sua conoscenza con Elisabetta, che invece è sempre apparsa molto presa.

Ed ecco che dopo delle segnalazioni, la stessa Simone ha confermato i dubbi: dopo la fine del programma ha rivisto Luca. Ora a parlare di cosa sta accadendo ci pensa anche Luca, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere del Trono Over ammette che non era per nulla contento di come si fossero salutati, tanto che ha trascorso “giorni devastanti”. Creare un drastico distacco con Elisabetta l’ha fatto stare male. Ma non avendo le idee chiare, non aveva potuto fare altrimenti.

In particolare, quando ha sentito che la Simone aveva baciato Marco, ha iniziato a viversi questa situazione male. Sapeva di provare dei sentimenti, ma aveva paura di ammetterlo. “Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto“, confessa oggi Luca Cenerelli nella sua nuova intervista. E così è tornato da lei, a cui ha rivelato di essersi tormentato. A questo punto, ammette: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi“.

Dunque, sembra proprio che dopo la fine del programma, Luca abbia trovato il coraggio di esternare finalmente i suoi sentimenti e di viversi la frequentazione con Elisabetta senza farsi troppe paranoie. Ma pare che i due stiano andando i piedi di piombo. Infatti, lui stesso conferma che sono attualmente “in una fase di chiarimento”.

La complicità è comunque stata ritrovata. Solo con uno sguardo riescono a comprendersi e questo a Luca non era mai accaduto con altre donne. Non solo Elisabetta riesce ad accettare le sue difficoltà, ma gli sa anche leggere dentro. Ora portano avanti il loro rapporto “in un’altra dimensione”. Sta vivendo le sue sensazioni, proprio per capire se effettivamente il suo futuro sarà insieme alla Simone oppure no.

Vuole essere certo di tutto quello che fa, ma ammettere i suoi sentimenti è già stato “un passo importante”. Le ha, inoltre, chiesto scusa per il comportamento che ha tenuto nei mesi scorsi. Ma Luca tornerà a Uomini e Donne a settembre? Al riguardo, Cenerelli afferma che al momento spera di fare ritorno nel programma di Maria De Filippi insieme a Elisabetta, come una coppia.

Immagina di entrare in studio e raccontare a tutti che tra loro tutto procede a gonfie vele. Non nega che, se la storia con la Simone, però, dovesse arrivare definitivamente al capolinea, sarebbe pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore all’interno della trasmissione. Dunque, bisognerà attendere di scoprire cosa accadrà tra loro questa estate!