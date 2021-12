Uomini e Donne non torna, brutte notizie per i fan. Cos’è successo. Maria furiosa

Quando torna Uomini e Donne? Brutte notizie per i fan. I fan che aspettano con ansia il ritorno in onda del talk show di Maria hanno avuto un’amara sorpresa. Sono passati pochi giorni da quando anche Uomini e Donne, come tanti programmi del palinsesto Mediaset, è andato in ferie per le vacanze natalizie, eppure ai fan il talk show di Maria De Filippi manca già molto.

Sui social sono in tanti a chiedersi quando Uomini e Donne tornerà in onda, ma purtroppo le notizie non sono buone. Se infatti gli scorsi anni Uomini e Donne è tornato in onda già il 7 gennaio, giorno dopo l’Epifania, quest’anno tornerà infatti solo il 10 gennaio. Il motivo è semplice: l’Epifania cade di giovedì, ragione per cui c’è un ulteriore weekend lungo di festa per il programma pomeridiano di Canale 6, e farà una ulteriore pausa sia di giovedì che di venerdì.

Uomini e Donne, parlano Ciprian e Andrea Nicole: cos’è successo dopo la scelta

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno parlano per la prima volta dopo la loro burrascosa ultima puntata. Finalmente insieme dopo una scelta sofferta e inaspettata, che è valsa loro critiche e insulti a non finire nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne in cui sono stati presenti come coppia, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte – rispettivamente ex corteggiatore ed ex tronista – si sono mostrati sui social insieme. Uniti e innamorati, i due volti noti di Uomini e Donne hanno pubblicato alcune storie Instagram nelle quali si mostrano raggianti a dispetto di tutto.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Ciprian Aftim dopo la scelta

“Queste storie le stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostra prima giornata di libertà” ha esordito Ciprian Aftim, sorridente, parlando della prima giornata dopo la messa in onda della scelta, quando le coppie di Uomini e Donne possono finalmente mostrarsi pubblicamente. “Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno” ha proseguito. “Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo”.

L’ex corteggiatore lancia una stilettata a Uomini e Donne: “Mi sono preso il mio amore”

Poi, lanciando una stilettata al programma, alla redazione e alla stessa Maria De Filippi, che non ha mosso un dito mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti letteralmente massacravano di parole lui e Andrea Nicole, Ciprian ha proseguito: “Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto”.

Le parole dell’ex tronista Andrea Nicole Conte

Anche Andrea Nicole Conte, sorridente vicino a lui, ha dichiarato: “Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi e tutte le persone che ci hanno affiancato in questo percorso, le stesse che ad oggi sono contente per noi così come lo siamo noi. Questa è la cosa più importante perché se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti”. Nessun accenno e nessuna polemica in seguito alle critiche ricevute nello studio di Uomini e Donne, ma solo un amore più forte di tutto che finalmente ha trionfato.

