Uomini E Donne Oggi: Ancora Caos In Studio Con Riccardo, Dama In Lacrime

Uomini e Donne Questo pomeriggio, martedì 18 maggio 2021, il confronto tra l’ex cavaliere di Taranto e Roberta prosegue; intanto, Elisabetta e Luca tornano al centro dell’attenzione

Pubblicato su 18 Maggio 2021

Oggi la puntata di Uomini e Donne inizia dal confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I telespettatori hanno assistito alla prima parte di questo scontro nel corso dell’appuntamento di ieri. Per loro è arrivata la rottura definitiva e non solo. In studio è scoppiato il caos nel momento in cui Riccardo ha fatto una confessione scottante: si erano messi d’accordo per far durare di più il percorso nel programma per permettere a lei di avere più visibilità sui social. I presenti sembrano credere al Guarnieri, che ha chiesto anche scusa a Maria De Filippi.

Roberta ha ovviamente smentito il racconto, ma la sua reazione sembra non aver convinto. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono apparsi abbastanza perplessi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, durante la puntata di oggi, i due opinionisti dimostrano di credere alla versione di Riccardo. Quest’ultimo si lascia andare a un’altra rivelazione, questa volta su Ida Platano. Scendendo nel dettaglio, accusa la sua ex fidanzata di essersi accordata in passato con un’altra ex dama su chi vedere, puntando sempre alla visibilità.

Il pubblico da casa sui social ha già dimostrato di credere alle parole di Riccardo. Il tutto si conclude con il Guarnieri che si alza e va via. Nel corso dell’appuntamento di oggi, Elisabetta e Luca tornano al centro della scena. La dama sta provando ad andare avanti, uscendo con Marco. Ma a un certo punto scoppia in lacrime ed esce dallo studio. Luca siede al centro dello studio e non accetta di conoscere due donne che sono scese proprio per lui.

Intanto, rientra Elisabetta e la De Filippi le chiede che sta succedendo. A questo punto, la dama si rivolge a Luca e gli chiede cosa vuole da lei. Ed esce fuori che nei giorni precedenti si sono sentiti, un giorno ha chiamato lei e un giorno lui. Non solo, pare che Luca le abbia detto parole che l’hanno illusa. Gianni interviene e lo attacca. Il cavaliere si giustifica facendo presente che evita di illuderla non accettando di incontrarla. Ancora una volta, Luca finisce sotto accusa.