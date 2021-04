uomini-e-donne,-oggi-assurdo-colpo-di-scena.-la-scelta-di-giacomo-spiazza-tutti,-carolina-distrutta,-la-risposta-sconvolge

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne per la giornata odierna come sempre raccontata dalle talpe del Vicolo delle news. Iniziamo subito con un colpo di scena davvero incredibile. Gemma Galgani è uscita di nuovo con Nicola Vivarelli. I due sottolineano subito di essersi visti solo in forma amicale, per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse. La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei vecchi tempi.

La sera prima invece la dama più longeva di Uomini e Donne, è uscita con Roberto, il cavaliere con la passione del golf che condivide con Isabella. Roberto le dice chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia, perchè vuole conoscere solo l’altra dama. Gemma ci rimane davvero male, piange molto durante la puntata sopraffatta dalle varie emozioni e dai rifiuti.

Deve anche difendersi sul discorso tirato fuori da Tina di aver letto su Dipiù che lei e Walter Chiari hanno avuto un flirt. Lei non ha mai dichiarato una cosa del genere e si è arrabbiata con il giornale ed oggi finalmente arrivano le prove che ha sempre detto la verità. Tina ovviamente la prende male perchè non pensava che la sua nemesi avesse ragione (tra l’altro Tina non è presente nello studio di Uomini e Donne ma è collegata da casa). L’unica gioia della Galgani in questa puntata.

Si passa quindi al trono classico di Uomini e Donne. Giacomo è uscito con Martina ed una ragazza nuova lasciando a casa Carolina, nonostante avesse rivelato che al momento proprio Carolina è la sua preferita. Le due esterne sono andate bene, con Martina sta andando avanti ed iniziano a provare qualcosa l’uno per l’altra, la loro uscita è stata toccante e sembra che il ragazzo sia quasi arrivato alla scelta. Carolina in un primo momento tace, ma poi si arrabbia tantissimo col tronista perchè secondo lei ha fatto una scelta nel continuare a portare in esterna Martina e lasciando a casa lei. La risposta di Giacomo lascia tutti stupiti. Il tronista infatti le risponde che la capisce e che se vuole lasciare la trasmissione può farlo.

Si passa quindi ad Armando che si sta frequentando con Angela che usciva anche con Luca. Il discorso ad un certo punto prende una piega un po' osè, nel senso che Armando tra una parola e l'altra fa capire che la donna è molto 'aperta' ed espansiva. Tutti comprendono che tra i due c'è stata una forte intimità in quanto lui non ne fa affatto mistero e Maria decide di chiudere il discorso prima che si possa scendere in dettagli, perchè il parrucchiere sembra molto soddisfatto di questa nuova conoscenza ad Uomini e Donne e Maria vuole evitare che si rivelino dettagli troppo intimi.

L’articolo Uomini e Donne, oggi assurdo colpo di scena. La scelta di Giacomo spiazza tutti, Carolina distrutta, la risposta sconvolge proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.