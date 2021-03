Uomini e Donne, oggi colpo di scena assurdo. Arriva la scelta inattesa, e la risposta spiazza tutti. Maria de filippi sotto choc

La registrazione di Uomini e Donne di oggi ha riservato una grandissima sorpresa, qualcosa che non si aspettava nemmeno Maria De Filippi. Una coppia del trono over ha deciso di uscire dal programma per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Di chi stiamo parlando? Di Sabina Ricci e Claudio Cervoni

La scelta di Claudio e Sabina

La scelta di Claudio e Sabina è stata del tutto inaspettata a Uomini e Donne. Lei vestita di nero corto e lui casual con camicia bianca. Durante la puntata Maria De Filippi spinge Gianni a scegliere chi far parlare in quel momento e lui sceglie loro due perchè curioso di sapere a che punto sono della loro conoscenza. I due si siedono al centro benchè l’intervento non fosse programmato. Claudio racconta che a maggio/giugno dovrà lasciare Roma per trasferirsi in un’altra città per aprire un locale.

Per tale motivo lunedì partirà per fare un sopralluogo ed ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. Coglie l’occasione per chiederle di trasferirsi con lui per tutti i mesi che lo terranno lontano da casa. Maria gli chiede se allora lascerà Uomini e Donne per quel periodo, ma sia lui che Sabina dicono che lascerebbero entrambi perchè non avrebbe senso rimanere per aspettare che torni l’altro. A quel punto nasce la scelta spontanea di andarsene insieme.

La padrona di casa di Uomini e Donne dice chiaramente che non era in programma questa scelta ma accetta la loro decisione perchè è evidente che siano spinti da un vero sentimento. La conduttrice si accerta che ci siano i petali e chiede loro che canzone vogliono ballare, loro non sono preparati ma dicono di aver ascoltato insieme una volta “A mano a mano” e così cullati dalle note di questa stupenda canzone (anche se non c’entra nulla con l’amore) si stringono in caldi abbracci e poi salutano tutti.

LA puntata di Uomini e Donne si conclude con Gianni che visibilmente emozionato dice di essere contento di essersi sbagliato nei loro confronti e di averli giudicati a volte ingiustamente e che è sempre molto bello quando il programma porta veri frutti come far nascere un amore vero come è successo di recente anche a Riccardo e Roberta. Insomma in poco tempo un altra coppia importante del programma va via felice. In bocca al lupo. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

