uomini-e-donne,-oggi-colpo-di-scena-incredibile,-samantha-si-becca-un-bel-no.-fan:-“te-lo-meritavi”

Ci saranno importanti passi avanti nel trono di Samantha Curcio oggi a Uomini e Donne. L’appuntamento del giovedì con il programma condotto da Maria De Filippi sarà infatti centrato sulle vicende sentimentali dalla tronista curvy. Nelle scorse puntata, dopo il bacio con Alessio, tra i due c’era stata una forte lite in studio, oggi i colpi di scena non mancheranno.

A Uomini e Donne verrà mostrata l’uscita tra Samantha e Bohdan. Il ragazzo la porterà a una serata karaoke, dopo aver scoperto che quella è una passione delle tronista. Al termine dell’esterna la 30enne farà spegnere le telecamere e in studio racconterà che con Bohdan c’è stato un bacio. Samantha Curcio ammetterà oggi a Uomini e Donne di avere maggiori certezze ed essere sicura di piacere all’ex tentatore.

Gossip Uomini e Donne: la reazione di Alessio Ceniccola al bacio tra Samantha e Bohdan

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che dopo la lite tra Alessio e Samantha, il corteggiatore ammetterà di averla voluta mettere alla prova per capire il suo reale interesse. In settimana Alessio Ceniccola ha fatto conoscere il padre a Samantha attraverso una video chiamata, per farle capire che ci tiene a lei. Oggi però il bacio tra Samantha Curcio e Bohdan non piacerà al ragazzo. Alessio sarà visibilmente arrabbiato e non permetterà alla tronista di spiegarsi.

Anticipazioni puntata 29 aprile: Alessio rifiuta Samantha Curcio

Oggi a Uomini e Donne Alessio Ceniccola non potrà fare a meno di manifestare tutta la sua delusione. Il ragazzo si rifiuterà di ballare con Samantha Curcio, che ripiegherà su Bohdan. A nulla serviranno i tentativi della tronista di calmarlo. Segno che Alessio lascerà il dating show di Canale5 dopo l’ultima delusione?

Samatha e Alessio sempre più distanti

Vediamo nel dettaglio cosa succederà quindi. La puntata di Uomini e Donne prosegue con Samantha che fa l’esterna con Alessio. I due si sono ritrovati dopo gli allontanamenti delle volte scorse (lui non si è presentato alla scorsa esterne e lei è rimasta molto male). Lui ammette di averla messa un po’ alla prova per avere delle conferme da lei, decide poi di fare una videochiamata con il papà per presentargliela e darle così una sicurezza in più.

Poi parte l’esterna di Bogdan, fanno karaoke insieme perchè lui sbirciando i social ha capito che a lei piace molto. Alla fine Samantha stacca le telecamere di Uomini e Donne e in studio apprendiamo che si sono baciati. Lei finalmente è convinta di piacergli. Alessio si infuria, non la fa nemmeno parlare per quanto è arrabbiato, lei però gli fa capire che deve fare il suo trono per fare una scelta onesta.

Lui non riesce a comprenderla. Maria chiede alla tronista con chi vuole ballare, Alessio la toglie d’impaccio dicendo che può ballare con il rivale perchè tanto lui non ne ha voglia, Samantha ammette che comunque avrebbe scelto di ballare con Bogdan e dice ad Alessio che magari potranno ballare al ballo successivo ma lui risponde “Se me va sennò balli da sola”. Insomma il corteggiatore sembra sempre più adirato nei confronti della tronista tanto che in molti hanno paura lasci Uomini e Donne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

