Uomini e Donne, oggi colpo di scena: Scoperti i messaggi offensivi di Samantha. Chi va via in lacrime. Fan: “finalmente”

Uomini e Donne torna in onda giovedì 8 aprile, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Giacomo Czerny, al centro dello studio, nel nuovo appuntamento del dating show, Maria De Filippi darà spazio a Samantha Curcio. La tronista si confronterà con due ragazzi nuovi tra cui Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island. Si siedono quindi al centro Samantha e due ragazzi nuovi.

La tronista di Uomini e Donne non ha deciso di portare in esterna Alessio. Il primo è Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island (ve lo ricordate con Antonella Elia e company, Era il preferito di Manila):Bello, palestrato, lavora in cantiere e la imbarazza molto. Avviene un diverbio con Alessio che per l’occasione è stato lasciato a casa. L’ex tentatore a Samantha ha mandato in settimana un messaggio che recitava: Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?

Alessio la vede come un affronto a lui che viene denigrato perchè ricco e meno umile del ‘nemico’. Samantha difende Bohdan dicendo che voleva solo intendere che era riferito ai problemi della vita e sofferenze che forse uno ha dovuto affrontare più dell’altro. Alessio si arrabbia, come fanno a giudicarlo se non conoscono realmente ciò che è avvenuto nella sua vita e cosa ha dovuto affrontare? Insomma la tronista di Uomini e Donne si palesa ancora una volta essere molto superficiale e decidere e criticare solo per l’apparenza.

La discussione continua a toni accesi dentro lo studio di Uomini e Donne finchè non entra un altro nuovo ragazzo di nome Giulio che è uscito con lei, non fanno vedere l’esterna perchè non la ritengono interessante e su di essa tra l’altro i due hanno una percezione diversa: per lui è andata bene mentre per lei no, infatti l’ha interrotta prima perchè imbarazzati e senza un vero dialogo. Alla fine lei gli dà dell’orsacchiotto e lo manda via.

La puntata di Uomini e Donne si conclude con Luca che è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Quest’ultima canta e balla latino-americano. Hanno cenato insieme, ballato e si è sentito molto coinvolto da lei ma…non gli è scattato nulla e così decide di interrompere la conoscenza. Lei ci rimane male perchè non se l’aspettava. Gianni si aspettava che ci fosse stato qualcosa di fisico tra loro e rimane invece sorpreso nell’apprendere che non è così.

Maria fa scendere tre nuove signore pronte a conoscere Luca e lui tiene solo la bionda Sara scegliendo anche di ballare con lei. In tutto ciò Elisabetta ha fatto solo la comparsa. Dopo un po’ però Maria vedendo Elisabetta piangere la interpella e la donna molto agitata, ammette di esser rimasta male del comportamento di Luca che arrivati al punto in cui sono (hanno dormito insieme anche se non hanno fatto nulla) decide di tenere una nuova signora ad Uomini e Donne. La ragazza quindi esce dallo studio per riprendersi. Luca non tenta nemmeno di giustificarsi, non sa che dire.

L’articolo Uomini e Donne, oggi colpo di scena: Scoperti i messaggi offensivi di Samantha. Chi va via in lacrime. Fan: “finalmente” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.