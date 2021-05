uomini-e-donne-oggi:-giacomo-verso-la-scelta,-gianni-difende-gemma

Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne per il pubblico di Canale 5. Cosa andrà in onda questo pomeriggio? Il programma dovrebbe trasmettere la registrazione avvenuta lo scorso 19 maggio. Giacomo Czerny è a un passo dalla scelta. Questo speciale momento, però, pare vada in onda nei primi giorni della prossima settimana. Il giovane videomaker ha deciso di concludere il suo percorso, arrivando a iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere con una delle sue corteggiatrici, Martina Grado e Carolina Ronca. Fino alla fine, Giacomo ha dimostrato di avere non pochi dubbi.

Dunque, pare che oggi i telespettatori si avvicineranno alla scelta di Czerny. Nel frattempo, pare che al centro dello studio sieda Gemma Galgani. Ancora una volta, la dama torinese riesce a tenere tutta l’attenzione puntata su se stessa. Non mancano, ovviamente, le discussioni e le polemiche. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il pubblico vedrà la dama torinese litigare di nuovo con Isabella. Intanto, siede al centro dello studio per parlare, ancora una volta, con Aldo. Il loro confronto non porta a nulla di nuovo, in quanto si vanno a ripetere le stesse cose che si sono dette nelle puntate precedenti.

In particolare, Gemma accusa Aldo di essersi tirato indietro approfittando della conoscenza che voleva avviare con Isabella. Non solo, la Galgani fa notare che la collega, a differenza sua, è una persona “fredda, calcolata e razionale”. Il cavaliere si difende, ovviamente, dalle accuse e fa presente di essersi tirato indietro perché non la vede presa come lei vuol mostrare. Infatti, fa notare che in passato quando qualcuno le dava un “no” lei continuava a lottare per quella persona.

Invece, sebbene lui abbia dichiarato di volere solo un’amicizia da lei, ha continuato a mandarle dei messaggi. Ma pare che la dama di Torino sia rimasta impassibile e indifferente alla cosa. A prendere le difese di Gemma ci pensa questa volta Gianni Sperti, che prende la palla al balzo per attaccare Aldo. Tina Cipollari, come si può già immaginare, approfitta della situazione per scagliarsi contro la Galgani. Sembra che Isabella risponda a tono a Gemma, ma senza esagerare, in quanto lei stessa dichiara di non voler mettersi al suo livello.