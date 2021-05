uomini-e-donne,-oggi-la-scelta-del-trono-classico-con-un-colpo-di-scena-pazzesco.-mai-successo-prima

La registrazione di oggi ha portato alla prima scelta di fine stagione di Uomini e Donne: quella di Samantha Curcio che ha scelto Alessio come riporta il Vicolo delle news. Lei vestita rosso corallo, corto fino al ginocchio davanti e lungo dietro tutto di velo. Alessio indossa una camicia di lino verde pistacchio, jeans, sneaker bianche e calzettoni di spugna (si dice dispiaciuto di non aver saputo della scelta altrimenti avrebbe messo il vestito). E’ molto emozionata e prima di iniziare chiede di far entrare Massimiliano, scambiano qualche battuta del tipo che si sceglieranno tra loro e poi si dichiarano amore scherzosamente. Giacomo invece era già seduto sul suo trono.

La puntata di Uomini e Donne inizia con il vedere le ultime esterne sia con Alessio che con Bohdan. Alessio le confessa di provare dei sentimenti e che vorrebbe uscire con lei dallo studio per viversi la loro storia liberamente. Nell’esterna con Bohdan invece si vede lei arrivare molto felice di vederlo, lui invece è molto arrabbiato perchè durante l’ultima registrazione, quando Alessio si era molto alterato per il loro bacio e ha detto a lei di non volerci ballare insieme, lei più volte durante la puntata lo ha cercato e questo a lui non è andato giù e lo ha fatto sentire il terzo incomodo.

Finisce l’esterna e poi ne parte un’altra, in cui venerdì Bohdan chiede di vedere Samantha e la raggiunge in camerino per dirle che ha deciso di lasciare Uomini e Donne ma se vuole è disposto a portarla via con sè e viversi la loro storia fuori. Lei piange, non capisce queste sue reazioni quando per un mese è rimasto abbastanza statico, lui non si fa convincere e se ne va e lei lo rincorre intimandogli di smetterla perchè vuole un uomo al suo fianco. Alla fine torna in camerino in lacrime.

In studio Alessio chiede se è normale che lui sia andato lì venerdì e Maria dce che normale o no lui l’ha fatto. Si arriva quindi a far uscire i corteggiatori per fare la prima scelta del nuovo trono ad Uomini e Donne. Samantha ringrazia tutti e soprattutto Maria che ha scelto lei per dare un segnale forte alle donne, si dispiace se non è stata sempre all’altezza ma è stata sè stessa nel bene e nel male. E’ rimasta ferita da tanti attacchi sui social come davanti a chi la chiamava “la porchetta dagli occhi azzurri”.

Il primo che entra è Alessio e tutti sono sconvolti perchè in genere nella storia di Uomini e Donne, il primo è la non scelta. Proprio per questo non si aspetta assolutamente di esserlo ed è molto nervoso, rimane guardingo per tutto il tempo finchè lei non gli dice che non ha mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo, lui però l’ha fatta sentire bella e una Principessa, voluta e l’ha saputa leggere capendo che va presa con dolcezza anche se sembra avere una carattere forte.

E’ un po’ spaventata che quando litigano a lui si tappi la vena ma è fiduciosa nel fatto che sa prenderla e quindi è lui la sua scelta. Lui non risponde nemmeno, l’abbraccia e la bacia (anche se sono senza mascherine) e sulle notte di “Tutta la notte” di Sangiovanni ballano e si coccolano tra i tanti petali. Subito dopo Maria dice a Samantha che farà uscire Alessio affinchè lei possa dar la notizia a Bohdan, ma la tronista di Uomini e Donne dispone tranquillamente di non far uscire il nuovo fidanzato e di farlo restare in studio mentre parla con l’altro perchè tanto non ci rimarrà male, ne è sicura, perchè non è preso da lei altrimenti non avrebbe fatto tutte le scene che ha fatto. Assistiamo quindi ad una scena mai vista!

Lui entra guardando per terra (in camicia bianca e pantalone beige), vede i petali e Alessio e Tina gli fa la battuta: “Come vedi non sei tu la scelta”. Lei gli parla dicendo che non lo ha mai visto sincero e che ha fatto solo scena, le sue amiche l’hanno sempre messa in guardia su questo. Lui nemmeno la guarda negli occhi, parla pochissimo e se ne va quasi subito da Uomini e Donne. In studio tutti in lacrime per la nuova coppia e noi gli facciamo tanti auguri! E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

