uomini-e-donne,-oggi-l’incredibile-scelta-del-tronista:-con-chi-esce-dallo-studio.-fan-increduli

Eccoci alle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne raccontata dal Vicolo delle news. La puntata inizia con Carolina che si dice delusa da Giacomo perchè l’ha lasciata a casa per preferirle una nuova. Come mai per far le nuove conoscenze lascia sempre a casa lei e mai Martina? Poi ammette di non sopportare che lui dica delle cose forti alla sua rivale tipo “Con te mi ci vedo bene fuori“.

Giacomo si arrabbia perchè non comprende come mai questo discorso non gliel’abbia fatto ieri, quando ha taciuto ed è intervenuta solo per difendere Eugenia che ieri è stata attaccata da un’altra corteggiatrice di Massimiliano. L’ha vista serena durante la puntata di Uomini e Donne, oggi invece decide di parlare come mai? Carolina gli spiega che ha reagito così in modo protettivo ieri perchè avendo sofferto di attacchi di panico è solidale con chi vede in difficoltà e si mette quindi dalla parte di un’altra donna che viene ferita.

Non c’entra nulla però questo con il fatto che lei sia poi rimasta male del comportamento di Giacomo che la esclude. Anche Samantha cerca di far ragionare Giacomo sul fatto che sono due situazioni diverse. Lui comunque le dice che può comprendere le sue perplessità e che se volesse andare via da Uomini e Donne, anche se gli dispiacerebbe molto, lo capirebbe. Maria a questo punto gli propone di ballare insieme a lei per chiarirsi e avvicinarsi un po’ e lui accetta.

Visto questo Martina esce dallo studio di Uomini e Donne. Lui la raggiunge subito dopo il ballo. Lei gli dice che le fa male vedere che decide di ballare con la rivale quando invece lei l’altra volta per chiarire e mettere un punto ad un loro litigio gli aveva proposto un abbraccio al centro studio e lui aveva rifiutato. Non è sua intenzione andare via ma provando per lui delle cose ci sta male a vedere certi atteggiamenti verso Carolina, è uscita solo per prendere un po’ di aria e calmarsi.

Lui dice che la capisce e vuole aspettare con lei fuori finchè non si riprende per poi rientrare insieme nello studio di Uomini e Donne. Una volta rientrata Carolina interviene piccata, dicendo che non trova corretto che parlino fuori ma devono farlo davanti a lei. Per il pubblico Giacomo insomma ha fatto la sua scelta. Mentre all'idea che Carolina possa lasciare non ha fatto tante obiezioni commentando solo con "mi dispiace", all'idea che Martina invece sia uscita si è precipitato a recuperarla e anzi è rimasto con lei finchè non è rientrata.

