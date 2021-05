Uomini e Donne oggi non va in onda: quando tornerà il programma

Da oggi, lunedì 31 maggio 2021, Uomini e Donne non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi va in vacanza, dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso. Questa edizione della trasmissione si è conclusa con i protagonisti del Trono Over, che tra confronti e discussioni hanno completato i loro rispettivi percorsi. Ma quando tornerà in onda il programma? I telespettatori avranno modo di tornare a seguire le vicende del Trono Classico e del Trono Over dal prossimo mese di settembre. Nel frattempo, a tenere compagnia al pubblico ci penserà in prima serata Temptation Island.

A breve, come ha fatto sapere Raffaella Mennoia, dovrebbero iniziare le riprese di questa nuova edizione del reality delle tentazioni. Nel pomeriggio di Canale 5, questa estate, intratterranno il pubblico le soap turche. Alle 14.45, subito dopo la puntata di Una Vita, inizia Mr Wrong – Lezioni d’amore, seguito da Love is in the air. I telespettatori dovranno attendere la fine dell’estate per scoprire chi nella prossima stagione di Uomini e Donne siederà nello studio Mediaset. Come sempre, c’è tanta curiosità sui futuri tronisti e corteggiatori.

Spesso capita che la redazione scelga di far salire sul trono volti già visti nel programma. Ad esempio, c’è speranza da parte dei fan di vedere nel ruolo di troniste Carolina Ronca (ex corteggiatore di Giacomo Czerny) ed Eugenia Rigotti (ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone). La trasmissione potrebbe comunque decidere di far approdare nello studio volti completamente nuovi. Dunque, non ci sono ancora delle certezze al riguardo. Come accade ogni anno, bisognerà attendere gli ultimi mesi dell’estate per avere qualche conferma.

Intanto, si è parlato molto della possibile uscita di scena di Gemma Galgani. C’è chi crede che la dama torinese non farà più parte del parterre delle donne. Ma a eliminare questa possibilità ci ha pensato Gianni Sperti, il quale ha confessato di immaginare il programma con la presenza di Gemma per i prossimi dieci anni.

Insieme alla dama torinese dovrebbe tornare al centro della scena anche Isabella Ricci, con cui si è spesso confrontata in studio. Tra gli altri volti, si pensa che faranno parte ancora del programma Elisabetta, Luca, Ida e Armando. Non resta che attendere per scoprirlo!