Uomini e Donne, oggi puntata Bomba: Lite furiosa in studio, un abbandono assurdo e tronista obbligato alla scelta. Cos’è successo

Eccoci come ogni lunedì alle anticipazioni di Uomini e Donne per la giornata di oggi, lunedì 25 gennaio. Anche oggi assisteremo a un colpo di scena che riguarda il trono classico ma stavolta protagonista sarà Sophie e non Davide come succede di solito. La puntata di oggi inizia con protagonista Aurora Tropea. Per lei scende un bell’uomo e decide di tenerlo. Assistiamo quindi ad un lungo scontro tra Giancarlo ed Alessandra ma alla fine i due decidono di continuare a frequentarsi.

La puntata di Uomini e Donne continua con Riccardo e Roberta che hanno avuto qualche incomprensione, dovuta alla puntata andata in onda con Ida. Riccardo si rimette al suo posto, irritato e scende un ragazzo per Roberta, che però decide di rimandare a casa. I due stanno vivendo alti e bassi e Riccardo vorrebbe addirittura uscire dal programma per capire effettivamente cosa provino l’uno per l’altra ma Roberta frena sulla cosa dichiarando che è ancora insicura del bel cavaliere pugliese.

Si passa al trono classico di Uomini e Donne e quindi a Sophie: fanno vedere uno sfogo di Matteo, dopo la scorsa puntata, il giovane è rimasto male per il bacio che lei ha dato a Giorgio a telecamere spente e assistiamo poi alla loro esterna, dove si confrontano e finalmente chiariscono mentre sostano su una terrazza. Lui non ha voluto organizzare nulla di speciale, perchè il suo intento era chiarire la situazione. I due si baciano come sempre sopra la mascherina.

Rientrati nello studio di Uomini e Donne, finalmente sembrano ritrovare l’armonia e lei si dice più consapevole di lui e del suo reale interesse. Con Giorgio invece è stata un’esterna tremenda, sono stati a litigare tutto il tempo…tanto che alla fine si insultano. In sostanza lei già era partita arrabbiata perchè lui non gli rispondeva alla chat aperta, poi dal vivo (lui aveva organizzato un karaoke) gli dice che è boring (noioso) e che in puntata fa solamente il palo, non inserendosi mai nelle dinamiche e non dimostrando il minimo fastidio per il fatto che lei si sia concentrata solo su Matteo.

Durante la puntata di Uomini e Donne peggio che mai, la lite continua in modo pesante, lei dice che durante il bacio non ha sentito un gran trasporto al punto che se fossero stati soli oltre quello non sarebbe andata e il tutto termina con il corteggiatore che esce arrabbiato dallo studio. Sappiamo inoltre dalle anticipazioni che Giorgio deciderà di lasciare Sophie e il programma, tanto che non si presenterà neppure nella prossima esterna ma la cosa farà molto dispiacere alla tronista. The End? Stando così le cose a Sophie resta un solo corteggiatore e quindi la ragazza sarà obbligata a scegliere lui. Sarà così? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.