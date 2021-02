uomini-e-donne,-oggi-puntata-choc,-maria-costretta-a-censurare:-“troppo-violento”-,-l’esterna-finisce-male,-mai-successo-prima

Eccoci come ogni giorno con le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne raccontate dal Vicolo delle news. La puntata odierna dovrebbe essere dedicata al trono classico, Francesco si vuole eliminare ma finisce con il litigare con Samanta, perchè all’inizio espone le sue ragioni con educazione ma poi parte una discussione che fa alzare molto i toni di tutti. I tronisti non hanno mai ballato piuttosto si sono alzati per bere il caffè e hanno parlato con alcune corteggiatrici.

Samanta ha portato in esterna Ugo e Michael e quest’ultimo alla fine si autoelimina da Uomini e Donne perchè la tronista lo critica per essere stato pesante in esterna, avendo parlato solo lui e di argomenti non leggeri come la morte del padre, spunto di conversazione che a giudizio di lei avrebbe affrontato con chiunque si fosse trovato davanti. Lo trova un ragazzo sensibile ma l’ha messa troppo in difficoltà.

Con Ugo invece sono stati un un locale, lui fa il barman, e si è trovata bene in quanto esterna semplice, come farebbe al di fuori del programma, anche se lei ritiene che lui abbia proprio “una faccia da paraxxlo”. Durante la registrazione ci sono stati dei ragazzi che si son scambiati con lei vari messaggi. Giacomo è uscito con Martina e Carolina, due ragazze totalmente diverse: una sembra un uragano e l’altra mondo in pace. Entrambe gli piacciono molto. Decide infine di eliminare da Uomini e Donne, Luisa.

Massimiliano è uscito per la seconda volta con Vanessa, la cui prima esterna non era piaciuta a Gianni che l’aveva ritenuta vuota e prima di contenuti. La corteggiatrice di Uomini e Donne era infatti uscita anche con Giamoco che l’aveva messa “sotto torchio”. Stavolta l’uscita è carina ed ha il benestare di Gianni. Lei racconta di aver avuto una storia dall’età di 16 e questa storia si è rivelata tossica tanto che l’ha fatta finire in ospedale, Maria spiega che è stato deciso di tagliare il racconto perchè non le sembrava il caso perchè troppo violento.

Tra il tronista di Uomini e Donne e lei ci sono stati scambi di messaggi chilometrici durante la settimana. Lui è uscito anche con Sofia che vive a Centocelle e lo ha portato a conoscere il suo quartiere e lui ha apprezzato. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

