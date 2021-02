Uomini e Donne, oggi puntata da incubo. Bufera sulla dama: “Ha avuto rapporti intimi con lui e con me” . Il cavaliere: “Vuole solo quello”

Eccoci come sempre con le anticipazioni di Uomini e Donne per la giornata odierna che si prospetta non meno turbolenta rispetto alle precedenti. Come ci racconta Il vicolo delle news assistiamo a un ritorno atteso al trono over. E’ infatti tornata in studio Pamela Barretta che vuole ritentare la ricerca di un nuovo amore dopo la delusione con l’ex fidanzato Enzo Capo, conosciuto proprio nel programma della De Filippi, con cui è finita nel peggiore dei modi, tra insulti e minacce di querele. L’ex cavaliere per un periodo era anche tornato nel parterre salvo poi lasciare per avere trovato l’amore al di fuori degli studi televisivi. L’uomo è infatti prossimo alle nozze con la nuova fidanzata Lucrezia.

Pamela rientra a gamba tesa nel programma di Uomini e Donne attirando subito l’attenzione di un cavaliere tanto discusso, ovvero l’ex fidanzato di Gemma Galgani, Maurizio. Si passa quindi a parlare anche di Aurora Tropea che ha lasciato la trasmissione a causa degli insulti e delle insinuazioni dell’ex Giancarlo. Il cavaliere si è scusato con la dama e con la madre, in quanto a causa sua si è accostato il nome di lei al termine ‘filmini hot’ senza reali ragioni la scorsa settimana e a causa di questo lei ha diffidato Giancarlo, per tale motivo oggi lei non è presente in puntata. A questo punto lui si chiede se non è andato avanti con lei perchè era innamorato e pertanto si è frenato.

Poi è la volta di Claudio e Sabina che confessano di essere stati insieme intimamente, mentre lei si sente trasportata dai sentimenti, lui dice che non gli è scattato nulla di più dell’attrazione fisica. Gianni e Tina non si capacitano di come lei voglia rimanere ancora lì seduta con lui dopo che le è stato detto ciò, lei però insiste dicendo che vuole continuare a frequentarlo per vedere se la situazione con il tempo potrà evolversi. Il cavaliere insiste quindi nel dire che si è trattato solo di attrazione fisica e nulla di più ma se la dama vuole continuare a frequentarlo in questo modo per lui va bene.

Si siedono al centro dello studio di Uomini e Donne anche Nicole e Carlo che hanno detto di essersi visti e che hanno avuto una discussione sul fatto che lui lavori a Miami e che la lontananza sarebbe un bel problema per un’eventuale storia d’amore, quindi devono capire come far fronte alla cosa. Interviene Armando che non capisce come lei pur avendo un rapporto affettuoso con lui (baci, abbracci, carezze) e una certa complicità, possa in qualche modo millantare qualcosa di forte con Carlo, e viene quindi fuori che anche con l’altro lei si è baciata a stampo e si è scambiata affettuosità.

Armando ci tiene a far sapere che lei gli ha anche mandato un messaggio in cui spiegava che non può stare con lui perchè ‘è un personaggio di Uomini e Donne’. Lei spiega la cosa come il non poter stare con una persona che si comporta in certi modi con le altre donne e che ha fatto intendere che tra loro ci fosse stato più del dovuto. Alla fine Maria si sente in dovere di leggere pubblicamente un messaggio che lei ha inviato stamattina alla redazione dove spiega che preferisce Carlo e che non era andata nello specifico nel descrivere le effusioni con il napoletano perchè non voleva ferire l’uomo che sente più vicino e affine a lei. Riconosce un’attrazione fisica con Armando ma niente più e quindi Armando la saluta e la lascia nelle mani del rivale. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Uomini e Donne, oggi puntata da incubo. Bufera sulla dama: “Ha avuto rapporti intimi con lui e con me” . Il cavaliere: “Vuole solo quello” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.