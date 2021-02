Uomini e Donne, Oggi puntata di fuoco. Armando aggredisce Samanta, le parole choc: “Vai a letto con lui”. Caos in studio, fan sotto choc

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà davvero scoppiettante. Al centro dello studio stavolta non ci sarà Gemma ( finalmente) ma la puntata sarà dedicata ad altre coppie del trono over. Tocca quindi a Giancarlo e Alessandra sedersi al centro studio. I due si sono chiariti dopo la scorsa puntata dove lei aveva chiesto l’esclusiva a lui ma Giancarlo aveva rifiutato interrompendo così la relazione. Ora sono tornati sui loro passi e si sono dati l’esclusiva, visto che hanno anche riaperto i Comuni e possono frequentarsi tranquillamente. Lui le regala la rosa rossa per simboleggiare l’esclusività. Insomma presto lasceranno anche loro la trasmissione.

Secondo molti questa è stata una mossa strategica della redazione per far si che Giancarlo esca, in quanto dopo la denuncia di Aurora, il programma ha ricevuto molto critiche per colpa sua. Roberto e Patrizia discutono perchè per ripicca si erano scambiati il telefono rispettivamente con Alessandra e Giancarlo e lui glielo ha nascosto, quindi ora non si fida più di lui. Lei vuole chiudere ma lui dice che farà di tutto per riconquistarla. Dalle scale di Uomini e Donne è scesa anche una signora per Biagio che tiene. Poi arriva Federica, una ragazza che vuole conoscere Armando. Ed è proprio dopo l’ingresso di questa nuova dama che avviene il pandemonio, come al solito quando al centro studio finisce il cavaliere napoletano. Armando inizia infatti a discutere con Gianni.

Ma non solo, Armando litiga anche con Samanta la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza infatti è stata interpellata da Maria de Filippi che le ha chiesto di dare un suo parere sul parrucchiere, ma la sua opinione sull’uomo è negativa. Armando si stizza a tal punto da tali pareri che attacca la tronista dandole addirittura della maleducata. Gianni interviene per difendere la giovane tronista e quindi scoppia una discussione nella quale tutti parlano sopra tutti, in un frastuono di voci.

Ed è proprio in questo momento che avviene il patatrack. Riccardo infatti fa degli apprezzamenti fisici nei confronti di Federica ( la ragazza scesa per Armando) che a quanto pare a lui piacerebbe fisicamente. Maria lo “becca” e lo fa quindi intervenire rendendolo parte attiva della discussione. Armando non gradisce affatto tali apprezzamenti e come al suo solito si alza dalla sedia per lasciare lo studio di Uomini e Donne in un impeto d’ira ma nel farlo lancia delle frecciatine al cavaliere pugliese.

Rivolgendosi alla nuova arrivata di Uomini e Donne ( Federica) infatti le dice di restare per Riccardo e non per lui così magari il pugliese riesce a rifarsi a letto ( questo il senso della battuta) facendo capire che Riccardo ha dei problemi in quel senso e che non sembri molto prestante. Riccardo si arrabbia tantissimo al punto che anche lui vuole uscire dallo studio per inseguire Armando ma Maria lo trattiene evitando così chissà quale rissa dietro le quinte. Dopo un po’ però Riccardo esce lo stesso. Federica rimane ma non solo per Armando. Si conclude con la presentazione di un signore di una certa età del parterre maschile. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

