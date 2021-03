Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Armando infuriato, la segnalazione choc sul ritocchino e l’addio incredibile al programma. Maria sotto choc

Eccoci alle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne. Abbiamo lasciato ieri Luca indeciso tra tre dame e proprio sul nuovo cavaliere over prende la parola Biagio che lo accusa spiegando di aver letto la sua intervista in cui parla male di lui e Armando e lo sprona a farsi il suo percorso evitando di parlare di lui. Si aggancia ovviamente al discorso anche Armando come al solito molto arrabbiato con il cavaliere con toni aggressivi, ma Luca spiega che ha solo detto che lui si sente diverso da loro che generalmente intervengono inveendo contro le donne e mai con uno spirito calmo e paziente.

Luca al magazine di Uomini e Donne aveva infatti dichiarato di sentirsi molto lontano come cavaliere proprio ad Armando e Biagio che trovava troppo aggressivi con le donne del parterre femminile.Dopo questo battibecco avviene la scelta di Sabina che lascia la trasmissione insieme a Claudio tra canzoni e patali di rosa. Anche per l’amata coppia over è giunto il momento dell’addio in grande stile che ha spiazzato davvero tutti, compreso Maria de Filippi. (Per tutti i dettagli leggi qua: Uomini e Donne, oggi colpo di scena assurdo. Arriva la scelta inattesa, e la risposta spiazza tutti. Maria de filippi sotto choc)

La puntata di Uomini e Donne continua con un battibecco tra Gianni e Maria alquanto bizzarro. Lui l’ha vista emozionata per la scelta di Sabina e così gli fa una battuta del tipo “L’amica tua se n’è andata e te sei ancora qua”. Lei accusa il colpo, soprattutto quando l’opinionista arriva a ricordarle che fa sponsorizzazioni per lavoro nonostante non sia chirurgo estetico. Lei dice che non lo è ma lavora insieme a 12 chirurghi quindi ritiene plausibile il tutto. Gianni fa insinuazioni sul fatto che collabori anche con l’ex marito, ma lei gli fa notare che è solo un ex compagno dal quale ha avuto un figlio.

Esce pure fuori che Alessandro si vorrebbe rifare il naso e nasce una discussione su questo in quanto lei dice che è stato lui a chiederglielo mentre lui afferma che glielo ha chiesto lei. Maria addirittura dice che lui aveva chiesto se poteva tornare in studio con le bende al naso nel caso l’avesse rifatto, lui però nega. Gianni non capisce se è Maria che si sta approfittando di Alessandro per sponsorizzarsi o è lui che sta approfittando di lei per far l’intervento. La redazione sostiene quanto dice Maria e non Alessandro. La conduttrice mette in risalto anche il fatto che lei è uscita con parecchi uomini ma non ha mai fatto pubblicità al suo lavoro. Litigano anche perchè Alessandro sta uscendo anche con Federica e per uscirci gli dà buca rinviando l’appuntamento con lei al giorno dopo.

Alla fine si parla di Giacomo. E’ uscito con Martina e con un’altra ragazza che però non è scesa in studio perchè la puntata di Uomini e Donne si è conclusa prima. Con Martina lui ha organizzato una cena per parlarle. Lei si è presentata con un pigiamone intero bianco con sopra disegni di patatine e hamburger. Poi spiega che stava scherzando e lo toglie. Dopo cena si siedono sul divano, si abbracciano, lui cerca di essere un po’ fisico e creare un po’ di intimità ma lei continua a parlare, tanto che Giacomo arriva ad accusarla di non provare attrazione per lui.

A fine esterna lei si sfoga con la redazione di Uomini e Donne, non sa come fare con lui per non essere fraintesa. In studio lui ribadisce che la conoscenza con una ragazza deve andare di pari passo con la chimica. Va bene parlare ma poi si deve creare pure quell’attimo di pathos necessario tra due che si piacciono, dove si parla meno e si dà spazio anche a momenti imbarazzanti perchè troppo coinvolgenti. A quel punto lei, non sapendo come farglielo capire, gli dice nel suo dialetto bergamasco “che è un bel figo“, per dimostragli che ci tiene e le piace davvero, poi lo invita a ballare per poterlo abbracciare e trovare un po’ di fisicità. Lui però si rifiuta perchè gli sembra un po’ forzato, interviene Gianni dicendo che se lui si chiude non le dà possibilità di dargli dimostrazioni

Prende parola Carolina dicendo che ormai non stanno uscendo da 10 giorni e che gli sta facendo capire che allora preferisce le altre a lei e per tale motivo farà un passo indietro per preservarsi perchè al contrario suo si sente molto presa da lui. Il tronista di Uomini e Donne però la calma subito dicendole che invece gli è mancata. Lei allora dice che a questo punto gliela farà pagare un po’. Lei scherzava, ma lui già innervosito per Martina, non la prende benissimo. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

