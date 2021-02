Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Bomba in studio su Riccardo,”Se gli piacciono le donne? Ecco la verità” Roberta distrutta, lui lascia

Eccoci con le anticipazioni di Uomini e Donne della giornata di oggi lunedì 22 febbraio raccontate dalle talpe del Vicolo delle news. Una puntata ricca di colpi di scena dove Maria de Filippi è intervenuta per evitare una rissa tra i due famosi cavalieri del trono over. Ma vediamo cosa è successo. Innanzitutto la puntata inizia con la presentazione della nuova tronista che prende il posto di Sophie ( che gha fatto la sua scelta). Lei si chiama Samantha ed è una ragazza curvy, diversa dalle solite troniste per intenderci. Anche il suo sarà un appuntamento al buio.

La puntata di Uo,ini e Donne prosegue con la presentazioni di due nuove signore del parterre femminile: Isabella e Elsa che ha vissuto anni a Torino e conosce Gemma che era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Prima di far entrare Gemma fanno vedere un suo confessionale dove si lamenta del comportamento di Maurizio e ovviamente di Tina. Successivamente entra Gemma sulle note di “Sincerità” scelta da Tina.

Anche oggi si discute sulle foto senza vestiti di Maurizio. Alla fine Gianni Sperti dopo tanto parlare mette fine alla discussione facendo notare che è inutile andare avanti visto che avevano già deciso di non frequentarsi più, così i due si vanno a sedere e lasciano il centro studio di Uomini e Donne libero per qualcun altro. Da mettere in risalto che durante la discussione Tina è andata in regia e una volta ha fatto chiudere i microfono della torinese e poi addirittura le ha fatto mettere un distorsore vocale così che sembrasse una papera a parlare.

Al centro studio di Uomini e Donne arrivano quindi Riccardo e Antonella. I due sono stati a cena insieme e si sono trovati bene. A lei non sembra che lui sia freddo anzi. Lui è uscito anche a fare colazione con Elisabetta ma si è solo accennato alla vicenda. Ovviamente si inizia a discutere anche della storia con Roberta che lei la volta scorsa ha voluto interrompere. Lui le ha mandato dei messaggi a San Valentino per dirle che gli mancava.

Lei oggi dice che non voleva in realtà interrompere solo che ci sono delle mancanze che non riescono a superare che la angustiano come il fatto che non si senta desiderata da lui. Lui si arrabbia tantissimo dietro questa sua frase perchè in realtà a non sentirsi desiderato fisicamente è lui, alla fine si scopre che c’è stato un misunderstanding perchè lei non si riferisce all’intimità. Lui esce nuovamente dallo studio e lei lo segue. Finisce che decidono di vedersi stasera dopo la registrazione di Uomini e Donne per chiarirsi

Tocca a Giancarlo e Alessandra che si sono chiariti e si sono dati l’esclusiva, visto che ora hanno anche riaperto i Comuni e possono frequentarsi tranquillamente. Lui le regala la rosa rossa per simboleggiare l’esclusività. Roberto e Patrizia discutono perchè per ripicca si erano scambiati il telefono rispettivamente con Alessandra e Giancarlo e lui glielo ha nascosto, quindi ora non si fida più di lui. Lei vuole chiudere ma lui dice che farà di tutto per riconquistarla.

La puntata di Uomini e Donne continua con Sabina che ha iniziato una conoscenza con Nicola e si stanno trovando bene. Gianni l’accusa di essersi dimenticata troppo repentinamente di Claudio quindi per lui o era finta prima e si erano messi d’accordo per ingannare tutti e rimanere più a lungo in trasmissione oppure è finta ora. Su questa discussione interviene anche Maria del parterre prendendo le parti di Sabina e anche Tina si dimostra solidale con la donna. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

