Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Maria de Filippi mai vista così. Infuriata svela tutto: “Ci state prendendo in giro, andate via” Gemma distrutta

Eccoci alle anticipazioni odierne di Uomini e Donne raccontate dal Vicolo delle News. La registrazione di Uomini e Donne di oggi inizia con Maria che ci racconta di Gemma e Maurizio G. (né quello delle poesie, né il veterano, ma quell’altro), i due si sono visti ieri sera, lui è andato a casa sua ed è stata una bella serata. Gemma però poi si dispiace in puntata, perché lui sembra la stia sfruttando per visibilità, in quanto ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve storia con Gemma e quello che finora si sono raccontati e avrebbe voluto che lei nella puntata registrata ieri ne avesse parlato.

Addirittura hanno fatto vedere il post puntata di Uomini e Donne di ieri, in cui lui andava da lei a lamentarsi per questo fatto, dicendo che voleva far pubblicità a questo amico. Ma non finisce qui. Questo Maurizio si sente anche con Maria, e pare che con lei ci sia stato uno scambio di foto a petto nudo (che però non ho capito se fossero le sue o dell’altro Maurizio delle poesie) giocandoci su, tanto è vero che Maria ha chiesto anche una foto a petto nudo ad Alessandro, il quale però ha rifiutato.

Maria de Filippi si infastidisce molto nei confronti di Maurizio e la sua omonima meno famosa, perché sembra proprio che la cosa sia stata organizzata ad arte per parlarne in puntata, così come la storia del quadro sulla quale anche Gemma si è risentita, tutto ciò per loro è solo una dimostrazione del fatto che a Maurizio non interessa nulla di Gemma e forse nemmeno di Maria, a lui interessa solo stare al centro dello studio di Uomini e Donne e avere visibilità.

Tina dice che si assume lei la responsabilità di cacciarlo via dalla trasmissione visto che non si sa giustificare su tutta la questione, avendo poi fatto una figuraccia. La De Filippi però, anche se un pochino stizzita, anziché decidere di mandarlo via lo fa uscire fuori dallo studio di Uomini e Donne, per una ventina di minuti, con Gemma…per chiarirsi, per poi far fare la stessa cosa con Maria. Dopo che Maurizio e Gemma sono usciti, è la volta di Giancarlo e Angela, con la quale lui è uscito un paio d’ore ieri sera, per questo Alessandra è molto arrabbiata, in quanto aveva prenotato per loro due una camera d’albergo per un paio di giorni, però Giancarlo, dovendo vedersi con Angela, l’ha lasciata all’ora di cena.

Lei a questo punto si è vista costretta a mangiare da sola, dopo aver pianificato ben altro happy ending. Poi lui, alla fine, è tornato più tardi in albergo da lei. Alessandra era d’accordo sul fatto che lui vedesse anche altre persone all’interno dello studio di Uomini e Donne, ma non in questo modo, in quanto si è sentita offesa, per cui decide di interrompere la conoscenza, anche se inizialmente ha avuto un attimo di tentennamento, tanto da spingere Tina ad accusarla di non avere gli attributi. Angela sta frequentando comunque anche Biagio e lo reputa una brava persona, però vuole capire se il suo modo di essere e di fare segue un copione, quindi la loro frequentazione continua almeno finchè non avrà le idee più chiare. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Maria de Filippi mai vista così. Infuriata svela tutto: “Ci state prendendo in giro, andate via” Gemma distrutta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.