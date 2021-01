Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Scoperta l’amante di Maurizio, Gemma distrutta: “Ancora lei”. Tutti a bocca aperta

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, secondo le anticipazioni, Maurizio metterà un punto definitivo alla sua relazione con la dama torinese. Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno intrapreso la loro conoscenza all’interno del programma e inizialmente a dispetto di ogni aspettativa di Tina Cipollari e di gran parte del pubblico del programma, la loro storia procedeva a gonfie vele. Sono notti di passione travolgenti quelle trascorse dalla dama e il cavaliere del Trono over, a cui però sembra che Gemma dovrà rinunciare, conservando solo il dolce ricordo di ciò che è stato.

Se per Gemma l’addio di Maurizio è stato inaspettato e molto doloroso, per l’opinionista Tina Cipollari la fine della storia tra i due a Uomini e Donne, è stata solo la conferma di ciò che pensava e che da tempo gridava a gran voce. Per la bionda e bellissima vap del dating show infatti, Maurizio Guerci non ha mai nutrito un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani. Per Tina Cipollari, Maurizio, come quasi tutti gli uomini che si sono presentati al programma per conoscere Gemma, era intenzionato solo alla mera visibilità e non a costruire un rapporto d’amore con la dama. Non si conoscono ancora i motivi che hanno indotto il cavaliere a lasciare Gemma, ciò che è certo è che la dama ha provato un forte dispiacere.

Ma vediamo esattamente cosa è successo nella giornata odierna di Uomini e Donne, Si inizia quindi con Gemma Galgani, che durante le festività ha sentito pochissimo Maurizio. Il 26 dicembre, mentre erano al telefono, a lui è suonato il citofono, Maurizio ed è andato ad aprire, dopo averle attaccato il cellullare in faccia e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando. Lei, in un secondo momento, viene poi a scoprire che era stata una donna a cercarlo, ma lui ha spiegato che era un’amica che sta affrontando un periodo brutto in famiglia e che si era rivolta a lui per avere un sostegno.

Naturalmente nessuno gli crede, perchè allora non ci sarebbe stato motivo di attaccare il cellulare a Gemma. Insomma secondo tutti questa misterioso donna sarebbe la vera compagna di Maurizio. Tina ne è sicura e Gemma pur accusando la vamp di essere sempre la stessa a distruggerle i sogni, pensa che ci sia un fondo di verità. Poi ci si sofferma sul fatto che lui non abbia voluto trascorrere il Capodanno con lei. La sera prima lui voleva chiudere con la frequentazione e lei si era proposta di andare in macchina da lui per cercare di chiarire, ma lui aveva rifiutato la sua proposta. Colpa tua…colpa mia…alla fine Maurizio decide di chiudere definitamente questa relazione nata a Uomini e Donne, e per questo si becca molti insulti in studio.

Gemma Galgani ha abbandonato il programma?

I numerosi followers della dama torinese di Uomini e Donne si sono accorti di un insolito silenzio di Gemma. In genere infatti la Galgani è solita comunicare la sua gioia ai suoi fans, ma dopo l'addio di Maurizio la dama sembra essersi ritirata, fatto che ha messo in allarme i suoi ammiratori facendo sospettare che stia soffrendo molto per la fine della sua storia d'amore con Maurizio Guerci.