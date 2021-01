Uomini e Donne oggi puntata di fuoco, Segnalazione choc in studio, Davide in lacrime “vaff…lo” . Scelta obbligata per lui. Cos’è successo

Uomini e Donne registra un altra puntata e eccoci con le anticipazioni che tutti i fan del programma aspettano, raccontate dal Vicolo delle news. In molti si aspettavano la scelta di Davide che però ancora non c’è stata anche se il tronista oggi ha fatto un passo avanti verso una delle due corteggiatrici. Si passa quindi a Gemma. La prima ora su Maurizio e Gemma e il compleanno di lei. I due Maurizio le hanno regalato i fiori e Tina una torta con tre mummie sopra. Le sono arrivate le segnalazioni sul fatto che il primo l’ha lasciata perchè sembra abbia un’altra. Appena potrà tirerà fuori le prove. Poi un’altra litigata tra Armando Incarnato e Aurora sempre per la solita storia delle news che tira fuori il sito che parla sempre bene di lei e la sua amica Veronica.

Ovviamente non mancano al centro studio di Uomini e Donne Riccardo e Roberta. La settimana scorsa avevano litigato perchè lei aveva fatto delle domande su ciò che era accaduto con Ida, alla fine avevano deciso di non dormire insieme seppur nello stesso albergo. La mattina dopo lei aveva cercato di far pace ma lui non si era smosso. Quindi questa settimana non si sono sentiti per niente e così oggi hanno deciso di chiudere perchè litigano troppo. Gianni e Tina accusano Riccardo di comportasi apposta in quel modo, così come faceva con Ida, fa sempre il permaloso così da uscire pulito nelle situazioni e dar la colpa alle donne che frequenta. Sono arrivate anche due ragazze per lui ma non le ha tenute perchè non gli piacciono fisicamente.

Parliamo di Davide. Chiara dopo la scorsa puntata è voluta andare in camerino da lui ed hanno litigato. Lei arrabbiata gli dice che non può accusarla dopo 5 mesi di non avere reazioni. Lui continua ad accusarla che le ha solo quando lui la sprona, lei talmente agitata alla fine se ne va dicendogli: “Se non ti sto bene scegli Beatrice e vaffaxxxx”. Lui risponde che se la sceglierà sarà per sua scelta e basta. Tornati nello studio di Uomini e Donne, Maria gli chiede se è agitato, lui dice che se c’è Chiara sì, quindi la conduttrice la fa entrare. Entra anche Beatrice e lui annuncia di aver passato una giornata intera con lei. Chiara rimane male della cosa ma lui annuncia che probabilmente accadrà anche con lei perchè gli serve.

Durante la puntata di Uomini e Donne di oggi lui sembra veramente molto combattuto. Fanno vedere quindi questa giornata insieme divisa in tre parti: lei gli porta la colazione al residence e poi vanno al Colosseo insieme in macchina cantando. Sono molto complici e si dicono reciprocamente che fuori di lì potrebbero durare tanto insieme. Poi vanno a pranzo, Mcdonald da asporto, e si siedono su una scalinata a mangiare. Lei gli dice “ora ti faccio vedere un altro pezzo di cuore” e videochiama la nonna. La donna stava preparando le polpette e lui si autoinvita per quando, se, sceglierà la nipote. Poi lei gli fa vedere che sta andando in giro con una foto dell’esterna del loro primo bacio e lui dichiara: “che nostalgia di quei momenti“. Non mancano gli abbracci e i baci con la mascherina tra loro.

Poi vediamo il terzo pezzo della giornata, lei lo porta dove lui l’aspettava nell’esterna in cui non si è presentata. Lo benda e gli dice di aspettare e si fa trovare seduta su quella panchina. Quando lo raggiunge gli mette le cuffiette e gli fa sentire un suo messaggio dove gli dice che avrebbe 1000 motivi per dirgli no ma non accadrà, perchè ci tiene davvero tanto a lui. Una vera dichiarazione d’amore tanto che Davide si mette a piangere, (anche i presenti in studio erano tutti commossi) poi si commuove anche lei e lui le chiede perchè e Beatrice risponde perchè ha paura finisca tutto e lui risponde “Devi stare tranquilla“. Tornati nello studio di Uomini e Donne, ovviamente si mette a litigare con Chiara, lui le ribadisce che la farà anche con lei ma la ragazza non ne vedo proprio il motivo, ma lui insiste perchè anche se sembra vedendo l’esterna con Bea che non ci sia bisogno in realtà lui ne ha necessità. E voi chi preferite? Fatecelo sapere Commentando con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.