Uomini e Donne, oggi puntata di fuoco. Segnalazione choc su Beatrice “Ecco con chi sta fuori Uomini e Donne”. Davide furioso, lei non si presenta più

Eccoci con le anticipazioni di Uomini e Donne della giornata di oggi come al solito rivelate dal Vicolo delle news. Si inizia come al solito con Gemma, vediamo un video della scorsa puntata e il successivo sfogo in camerino. Si parla per un’ora intera di lei e alla fine non cambia nulla. Maurizio aveva chiuso la volta scorsa e conferma la chiusura anche oggi, ma scende un signore per Gemma, per consolarla e lei decide di tenerlo…ma con riserva anche perchè anche lui è molto più giovane di lei. Non mancano gli insulti con Tina e i tanti bip.

Davide ha portato in esterna sia Beatrice che Chiara. La prima non si è presentata lasciandolo solo, e con la seconda invece ha fatto una bella esterna, lei per l’occasione ha scelto il luogo del loro primo incontro e ci ha messo…un bel letto, dove si sono lasciati andare a confidenze e coccole; alla fine il tronista fa spegnere le telecamere della redazione di Uomini e Donne, come aveva fatto la volta scorsa Sophie per baciare (sotto la propria responsabilità) Giorgio, ovviamente lui per baciare Chiara.

Tornati in studio a Uomini e Donne avviene un lungo scontro tra Davide e Beatrice, perchè lui è arrabbiato in quanto non può scegliere se lei non si presenta in esterna, addirittura pensa che lei sia pilotata da qualcuno (esterno al programma). Infatti pare siano arrivate segnalazioni che dicono che la ragazza fuori dal programma sia consigliata da qualche agente. Beatrice nega e mette in risalto il fatto che l’amore si costruisce in due e lui finora lo ha fatto solo con Chiara. Chiara si rattrista del fatto che non abbia ancora fatto la scelta, soprattutto dopo un’esterna bellissima come la loro…com’è possibile? Alla fine si siedono ai loro posti…entrambe piangenti. Lui ribadisce che gli piacciono entrambe e che non riesce ancora a scegliere, mentre tutti gli fanno notare che è un problema non da poco conto.

Si passa quindi al trono over di Uomini e Donne. Per Lucrezia scendono 5 uomini ma, nonostante il loro desiderio di conoscerla, li manda a casa, ne frattempo chiude definitivamente con Armando. Per Aurora scende un bell’uomo e decide di tenerlo. Assistiamo quindi ad un lungo scontro tra Giancarlo ed Alessandra ma alla fine i due decidono di continuare a frequentarsi.Riccardo e Roberta hanno avuto qualche incomprensione, dovuta alla puntata andata in onda ieri con Ida. Riccardo si rimette al suo posto, irritato e scende un ragazzo per Roberta, che però decide di rimandare a casa.

Si passa finalmente a Sophie: fanno vedere uno sfogo di Matteo, dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne, il giovane è rimasto male per il bacio che lei ha dato a Giorgio a telecamere spente e assistiamo poi alla loro esterna, dove si confrontano e finalmente chiariscono mentre sostano su una terrazza. Lui non ha voluto organizzare nulla di speciale, perchè il suo intento era chiarire la situazione. I due si baciano come sempre sopra la mascherina.