uomini-e-donne,-oggi-puntata-drammatica.-corteggiatrice-cacciata-dal-tronista,-giacomo-in-lacrime

E alla fine sembra che il destino dei due tronisti di Uomini e donne sia molto diverso. Se Massimiliano sembra pronto a decidere tra le sue corteggiatrici, ovvero Eugenia, Federica e Vanessa, lo stesso non si può dire di Giacomo. Il tronista è ancora in alto mare e le anticipazioni di Uomini e donne non lasciano sperare niente di buono per lui specie adesso che siamo al giro di boa e inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa del finale del prossimo mese di maggio (salvo cambiamenti).

Cosa ne sarà quindi di Giacomo e come finirà il suo percorso? Tutti sono convinti che per il tronista i colpi di scena non mancheranno, questo è certo visto che le sue corteggiatrici sono già pronte ad uscire. In molti vedono una chiara preferenza verso Martina e quindi ancora una volta il pubblico resterà deluso in quanto le preferenze sembrano propendere per Carolina. Intanto da alcune anticipazioni sappiamo che le prossime saranno puntate dure per Giacomo che in una esterna arriverà persino alle lacrime e dovrà rincorrere ancora una volta Carolina che abbandona lo studio dopo una esterna di Martina considerata “la più bella di sempre”.

Massimiliano Mollicone vicino alla scelta?

Il trono di Massimiliano Mollicone sta appassionando sempre di più il pubblico di Uomini e Donne. Dopo una partenza in sordina, il tronista si è lasciato travolgere dalle emozioni che gli stanno regalando Eugenia, Vanessa e Federica. Tre ragazze molto diverse l’una dall’altra, ma che sono riuscite comunque a conquistare le attenzioni di Massimiliano che non ha ancora le idee chiare su chi potrebbe essere la sua scelta. Con Vanessa ed Eugenia c’è già stato il bacio.

Quello con Vanessa è un bacio che Massimiliano darebbe nuovamente come ha confessato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, il settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi. Per Eugenia, invece, prova una forte attrazione mentale mentre Federica l’ha colpito soprattutto fisicamente. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, dunque, sarà Massimiliano il protagonista? Solitamente, il primo tronista a sedersi al centro dello studio è proprio Mollicone: accadrà lo stesso anche oggi? Dalle anticipazioni intanto viene a sapere di un piccolo colpo di scena. Nelle prossime puntate infatti non sarà presente Federica. Probabilmente il tronista l’avrà eliminata per concentrarsi sulle altre due.

Prime conoscenze per Ida Platano?

Ida Platano è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ma non si è ancora accomodata al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze. La puntata che tutti stanno aspettando sarà quella in onda oggi? Con chi sarà uscita Ida nella sua nuova avventura nel programma di Maria De Filippi? Grande attesa, inoltre, anche per il confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta. I due stanno continuando a frequentarsi o hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione? Nell’ultima puntata di cui sono stati protagonisti, Luca ha spiegato di avere una regola sull’intimità per rispetto nei confronti dell’altra persona scatenando, però, le critiche del parterre, convinti che in realtà non sia realmente interessato alla dama. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

