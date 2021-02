Uomini e Donne, oggi puntata imperdibile. La coppia beccata dietro le quinte “Stavano per farlo sul divanetto”. Maria furiosa sbotta: “Ora tre ne vai”. Fan sotto choc

Siamo ormai a metà della settimana nella programmazione di Uomini e donne e questo significa che presto si tornerà a parlare di Sophie Codegoni e della sua scelta che, per il momento, sembra rimandata di qualche giorno. Chi ha seguito il programma sa bene che, molto probabilmente la scelta potrebbe andare in onda all’inizio della prossima settimana ma gli altri si chiedono: perché questo silenzio?

Anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne sembra che non ci sarà spazio per la bella tronista che continua a districarsi a fatica tra i suoi due corteggiatori e che proprio nei giorni scorsi è finita al centro di liti e lacrime. Come andrà a finire tra loro? dalle anticipazioni sappiamo che Sophie ha infatti scelto e che alla fine ha ricevuto il suo sospirato si. La sua scelta è stata infatti più scontata rispetto a quella di Davide, la tronista ha infatti deciso di lasciare il dayting show di Maria de Filippi con il corteggiatore Matteo. Ma veniamo alla puntata di oggi davvero bollente.

MAURIZIO SOTTO ACCUSA?

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 17 febbraio. Dopo aver invitato Maurizio a trascorrere del tempo dietro le quinte prima con Gemma Galgani e poi con Maria, nella puntata in onda oggi, ci sarà la scelta del cavaliere. Maurizio, accusato da Gemma di prenderla in giro e di essersi avvicinato a lei solo per ottenere un po’ di visibilità, ha ottenuto da Maria De Filippi una settimana di tempo per scegliere se continuare la frequentazione con Gemma o con Maria. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, ci sarà la scelta di Maurizio. Prima di tale momento, Gemma, vestita in modo sensuale, trascorrerà del tempo con Maurizio in una stanza provando ad ammaliarlo. Maurizio, però, si mostrerà freddo.

UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI MAURIZIO

Dopo Gemma Galgani, Maurizio trascorrerà del tempo, in una stanza, con le telecamere e il microfono acceso ( a sua insaputa) come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, anche con Maria. Con quest’ultima, però, il cavaliere si mostrerà meno freddo anzi sembrerebbe proprio che il cavaliere voglia spiengersi addirittura oltre proprio dietro le quinte del programma. Il diverso atteggiamento causerà diverse reazioni in studio e farà capire ancora una volta come il cavaliere sia stato finto e abbia voluto prendere in giro sia Gemma che la redazione.

Dopo averli fatti rientrare, Maria De Filippi farà sistemare le sedie della scelta al centro dello studio invitando il cavaliere a scegliere tra Gemma e Maria, ma Maurizio chiederà ancora del tempo. Maria molto infastidita replicherà che dopo la scelta dovrà andarsene. La puntata di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Nicola e Patrizia che, al centro dello studio, racconteranno di stare molto bene insieme confermando l’intenzione di continuare a frequentarsi. I nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, dopo aver notato la corteggiatrice Altea, continueranno a conoscere le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, oggi puntata imperdibile. La coppia beccata dietro le quinte “Stavano per farlo sul divanetto”. Maria furiosa sbotta: “Ora tre ne vai”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.