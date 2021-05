Uomini e Donne, Oggi Putiferio in studio. La redazione smaschera Biagio, lui lascia il programma. Cos’è successo

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne per le prossime giornate. Protagonisti al centro studio saranno nuovamente Sara e Biagio. La Dama inizia ad entrare in studio e raccontare lei di come sta procedendo tra loro. Ieri sembra abbiano litigato perchè è scesa una signora per lui che ha voluto tenere. Lei voleva chiudere ma lui l’ha ‘costretta‘ a vedersi in serata e così si sono ritrovati ieri sera e Sara ha ceduto a rivederlo soprattutto perchè lui le ha detto di non voler più conoscere la signora perchè troppo preso da lei.

Arriva in studio la signora interdetta perchè lui non le ha fatto capire che voleva stoppare la conoscenza, anche la redazione rimane stupìta perchè lui non ha mai fatto intendere di voler dare l’esclusiva. Lui, una volta entrato, dice di aver preso oggi questa decisione e sentirsi anche pronto ad uscire con Sara e conoscerla meglio fuori. Si parla anche di un regalo di lui a Sara che dovrebbe essere una collana, dato non per ‘comprarla’ ma perchè sente qualcosa di serio per lei, tanto più che lui è andata a comprarla con la figlia. Insomma presto Biagio potrebbe uscire con Sara da Uomini e Donne.

Passiamo finalmente al trono classico e parliamo di Giacomo. Ieri sembrerebbe ci sia stata un’esterna molto bella e importante con Martina e da come l’ha raccontata lui sembra sia stata quella più bella fatta in tutto il suo percorso a Uomini e Donne. Da quel che si è capito appena è andata in onda l’esterna, Carolina è uscita dallo studio. Lui ha finito di vedere l’esterna e dopo aver tranquillizzato Martina dicendole che sarebbe andato dall’altra non perchè lei sia meno importante, è andato da Carolina.

Oggi tornati nello studio di Uomini e Donne, si parte con Maria che gli chiede se vuole prima vedere cosa è successo con Carolina dopo la puntata o la reazione di Martina e lui risponde che prima vuole vedere quest’ultima perchè l’altra l’ha già vissuta. Si vede quindi Martina che piange e che è rimasta male del fatto che lui sia uscito perchè ci tiene molto a lui e nutre un sentimento importante. Poi fanno vedere lui che va da Carolina e le chiede perchè è andata via, che non deve farlo. Lei gli risponde che non lo vede più che la guarda come prima, che con lei ormai è statico e non lo sente più vicino.

Lui l’abbraccia, le dice che a lui piacciono entrambe e che le ha già avvisate che avrebbe fatto il suo percorso ad Uomini e Donne senza paura di come l’una o l’altra potrebbe reagire. Per lui è importante che lei veda anche l’esterna con la rivale. Entra in studio Carolina, dice che sta cercando di avere reazioni più posate pur rimanendo sè stessa, però è stanca di essere attaccata da lui che le dice che è esagerata se ha delle reazioni, che non è sè stessa se ne ha delle altre, cosa deve fare quindi? Si scusa con Martina perchè non voleva mancarle di rispetto ma non ce l’ha fatta a rimanere.

Lui è infastidito perchè stanno alla fine del percorso ad Uomini e Donne e quindi non c’è bisogno di far queste scene. Martina gli dice di esserci rimasta male perchè lui davanti al cartellone (lenzuolo) che nell’esterna del giorno prima lei gli ha dedicato, dove c’era scritto “ho voglia di viverti” (o “non vedo l’ora di viverti”) ha risposto “Ancora sto nella mxxxa“. Che vuol dire? Interviene Samantha dicendo che è dovuto al fatto che a loro tronisti piacciono due persone ma possono scegliere una sola persona. Maria chiede con chi vuole ballare lui, ma Giacomo risponde con nessuno perchè è sudato. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Oggi Putiferio in studio. La redazione smaschera Biagio, lui lascia il programma. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.