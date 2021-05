uomini-e-donne,-oggi-riccardo-show:-“non-solo-roberta,-tante-dame-false-qui-dentro,-ecco-cosa-fa-gemma-dietro-le-quinte”

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Riccardo ha colpito duro la sua ex fidanzata Roberta ammettendo che hanno finto entrambi per restare più a lungo in trasmissione in modo che lei potesse avere più follower e guadagnare di più. Il cavaliere pugliese ha infatti ammesso di aver mentito alla redazione in accordo con lei anche riguardo alla notte passata da lei. Da canto suo Roberta l’ha accusato di pensare ancora ad Ida e di aver fatto una scelta di testa.

Nella puntata di oggi Riccardo avrà un altro duro scontro proprio con la stessa Ida. Infatti nella discussione don Roberta interviene anche Ida dando addosso a Riccardo che però non se la fila più di tanto. Lei pretende delle scuse per i vaffaxxxxx ricevuti da lui in passato, lui però dice che anche su di lei potrebbe dire tante cose quindi meglio che taccia.

Riccardo racconta quindi di quando lei e una sua amica, che faceva anch’ella parte del parterre femminile, gli fecero mettere il cellulare su un tavolino per paura che potesse registrare quello che dicevano sulla redazione e di come si stavano accordando su chi vedere o meno, nominando Sossio in quanto all’epoca era quello di punta nel programma e uscire con lui portava visibilità.

Riccardo non fa il nome dell’amica ma tutti pensanso subito a Gemma, in quanto è lei l’unica amica della Platano in trasmissione. Ida fa finta di non capire il suo discorso e si impunta sul fatto che lui la stia accusando di avergli chiesto di rimanere nel programma più tempo come aveva fatto Roberta, quando in realtà Guarnieri sta dicendo ben altro.

Insomma si crea un caos enorme in studio, tutti litigano con tutti, tutti parlano sopra tutti, tutti urlano tanto che siamo usciti tutti col mal di testa e non sappiamo da casa cosa si capirà. C’è da dire che pubblico ed opinionisti nonostante non abbiano apprezzato l’atteggiamento di Riccardo hanno creduto alla sua versione. Alla fine Riccardo saluta e se ne va. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.