uomini-e-donne,-oggi-riparte-col-botto:-un-clamoroso-addio-dal-trono-over-e-il-ritorno-di-una-ex-famosa,-chi-lascia-e-chi-torna

Ammettetelo siete in crisi di astinenza da Uomini e Donne e morite dalla voglia di sapere come procedono le relazioni amorose dei protagonisti dello show più amato di Maria de Filippi. Bene eccoci quindi con le anticipazioni tratte dal Vicolo delle News e che riguardano la registrazione avvenuta il 29 dicembre. La registrazione inizia con Gemma che annuncia di non aver passato le festività con Maurizio e di averlo sentito poco pure al telefono. Addirittura pare che il 26 ad un certo punto lui abbia chiuso il telefono e si sia rifatto vivo solo il giorno dopo.

Tina sospetta che lui abbia un’amante ma ovviamente l’uomo nega. A quel punto Tina lo provoca dicendogli che allora il Capodanno era d’obbligo passarlo con Gemma e vuole sapere subito dove, come e quando, ma non ha avuto questa soddisfazione perchè Gemma si è rifiutata di prendere l’iniziativa come sempre, stavolta attende qualcosa da lui e Maurizio ha detto che ne avrebbero discusso dopo la puntata. Intanto una coppia storia di Uomini e Donne, Jara e Nicola che annunciano di aspettare il secondo figlio.

Si passa al trono classico di Uomini e Donne. Sophie è uscita con Giorgio che le ha organizzato una cosa carina per il suo compleanno. Le ha regalato una maglietta della Nazionale, che per lui ha un significato importante e le ha mostrato un video in cui i suoi genitori le facevano gli auguri. Esterna dolce, lui si vede che è proprio preso da lei. Matteo inizia la sua esterna arrampicandosi sulla scala che dà sulla finestra dell’hotel dove alloggia Sophie. Scendono e vanno a scorrazzare su un’apetta sopra un prato. I due si baciano più volte sulla mascherina in modo molto tenero.

Durante la puntata di Uomini e Donne, Sophie dice a Matteo di aver saputo che la sua ex si è rifatta avanti, lui però giura sulla nonna che non è vero, si son lasciati a febbraio e a maggio lui ha restituito i vestiti alla madre, visto che convivevano, ma da lì non han avuto + nessun tipo di contatto con lei. La tronista davanti al giuramento gli crede ad occhi chiusi. Poi Antonio prende parola e lei decide di eliminarlo, lui molto garbatamente si dice dispiaciuto anche se allora sarebbe stato il caso di non rincorrerlo l’altra volta che aveva deciso di andarsene spontaneamente. Così anche lei rimane con due soli corteggiatori.

Simone decide di abbandonare Uomini e Donne, nonostante siano arrivate delle ragazze per conoscerlo, ma non si sente più a suo agio nello studio quindi saluta tutti e se ne va. Riccardo aveva chiuso con Roberta e doveva far entrare alcune donne venute per conoscerlo, ma prima di dare l’autorizzazione a Maria chiede di chiarire la situazione con Roberta. Decidono di ricominciare a sentirsi e per far vedere le sue buone intenzioni rifiuta di conoscere altre e dedicarsi a lei.

Davide decide di portare nuovamente in esterna Chiara. I due sono su una terrazza, lui le dice di star bene con lei e le dedica una canzone, ma qui accade una cosa strana: nessuno nello studio di Uomini e Donne, ha potuto ascoltare di che canzone si trattasse, visto che avevano le cuffie e non l’hanno fatta sentire. I due si baciano più volte con la mascherina e lui confessa di far veramente una gran fatica a non togliersela e baciarla come si deve.

In puntata Beatrice che assiste a tutto ciò è veramente delusa, soprattutto perchè lui nonostante la volta scorsa sia andato a riprenderla dietro le quinte non l’ha voluta vedere questa settimana. Lui si era dispiaciuto del fatto che appena finita la scorsa registrazione di Uomini e Donne, fosse partita subito per Torino, lei si è giustificata dicendo che tutta la settimana ha chiesto di lui. Ad un certo punto Maria chiede con chi vuol ballare ma Chiara si alza per andarsene al posto ferita dal fatto che dopo un’esterna bellissima come la loro lui non abbia fatto altro che guardare Beatrice (lui nega), d’altronde dopo le vacanze natalizie secondo lei doveva avere un’idea precisa su chi scegliere e invece stanno ancora come prima. Lui ripete di nuovo a tutte che non manca molto alla sua scelta, alla fine riescono a calmarsi tutti e risedersi normalmente.

Nel finale della registrazioni di Uomini e Donne, Armando discute con Brunilde perchè lei gli ha inviato gli auguri di Natale usando parole importanti alle quali lui ha pensato bene di non rispondere. Lui spiega di non averlo fatto perchè la reputa falsa e bugiarda ed è inutile che continui a provarci con lui che non vuole più avere nulla a che fare con lei.