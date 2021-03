Uomini e Donne, Oggi scoppia il Panico. Le urla di Maria de Filippi poi il sangue ovunque. L’Addio in diretta sconvolge tutti, Gemma sotto choc

Eccoci alle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne raccontata come sempre dalle talpe del Vicolo delle news. La puntata inizia con una clip in cui fanno vedere Gemma Galgani che quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, e infatti ieri sera si sono visti a casa di lei. In studio entra Gemma (con “Vola Vola l’Ape Maya” in sottofondo scelta ovviamente da Tina), ma alla fine della passerella, all’altezza degli ultimi gradini, Gemma cade e si siede spaventando tutti compresa Maria de Filippi che lancia un urlo colta di sorpresa.

Maria subito nota che Gemma si è sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse. Tina rassicura scherzosamente tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Secondo l’opinionista sicuramente non sarà accaduto nulla di grave in quanto Gemma riesce ancora a camminare e a reggersi in piedi. Nonostante ciò la dama viene fatta uscire dallo studio e portata a medicare le ferite e cambiare le calze, tutto ciò tra l’ilarità generale provocata ovviamente soprattutto da Tina e le sue battute. In realtà la caduta è stata molta brutta e gemma ha comunque 71 anni, infatti farà ulteriori controlli.

In attesa che lei rientri nello studio di Uomini e Donne, Maria fa accomodare al centro Maurizio e gli chiede subito come è andata per lui questa serata. Lui racconta che si sono visti sul tardi verso le 21/21:30, hanno mangiato, si sono rilassati e hanno trovato un dialogo che prima non avevano, dopo cena si sono poi messi sul divano, si sono abbracciati e hanno commentato il Festival di Sanremo e poi poco prima di andare via si sono dati un bacio a stampo.

Da come lui racconta tutto ciò non sembra animato da un senso di felicità e quindi sia Gianni che Tina iniziano a fargli delle domande per capire se abbia provato un certa attrazione e lui risponde chiaramente di no. A questo punto interviene Domenico (67 anni, professore), nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che verrà presentato a breve, che argomentando in maniera simpatica e acculturata il tema dell’amore e prendendo ad esempio Dante e Beatrice, cerca di spiegare e di far capire a Maurizio che per quanto lui abbia voluto giustificare la serata passata, l’affetto nei confronti di Gemma e il bacio, si vede che non c’è una vera attrazione o comunque un sentimento vero.

Maurizio non si trova d’accordo ma rimane molto ferito dalle parole di Tina e Gianni e sentendosi sotto pressione decide di abbandonare Uomini e Donne. Gemma cerca di trattenerlo, quasi fra le lacrime, però lui decide lo stesso di andare. La sua frequentazione con Maria è infatti terminata e con Gemma ha ormai capito che non puo’ esserci un continuo. La de Filippi come ultimo addio li fa ballare abbracciati sulle note di “Musica Leggerissima“. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Oggi scoppia il Panico. Le urla di Maria de Filippi poi il sangue ovunque. L’Addio in diretta sconvolge tutti, Gemma sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.