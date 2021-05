Uomini e Donne, Oggi succede di tutto. Il faccia a faccia tra Ida e Riccardo sconvolge il pubblico. Cosa hanno fatto

Una nuova settimana per Uomini e Donne comincia già nel mirino della bufera per via dell’arrivo negli studi del programma di Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri, pronti a raccontare come procede la loro relazione un mese dopo l’addio allo show… ma presenti in studio ci saranno anche loro: Armando Incarnato e Ida Platano, rispettivamente ex della neo coppia.

Cresce sempre di più l’attesa di vedere Riccardo Guernieri e Roberta Di Padua faccia a faccia con Ida Platano, dato che durante la primavera del 2019 il cavaliere aveva deciso di chiudere la frequentazione con l’attuale compagna per seguire la sua ex fidanzata nonostante i momenti di crisi che i due avevano attraversato nel tempo. Oggi i tre personaggi di Uomini e Donne sono cambiati notevolmente, e l’incontro con Ida Platano a quanto pare promette già numerosi colpi di scena.

Anticipazioni Uomini e Donne

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo nuovamente le anticipazioni relative al programma di Uomini e Donne. Nella puntata odierna è previsto l’incontro della coppia formata da Riccardo e Roberta con Ida Platano e non solo, dato che presente sarà anche Armando Incarnato che settimane prima avrebbe cercato d’incontrare la Di Padua.

Durante la partecipazione al programma, Roberta Di Padua tornerà a spiegare le motivazioni che hanno messo un po’ in crisi la relazione con Riccardo Guernieri che ha raccontato alla redazione di Uomini e Donne, delle confidenze che l’ex dama gli aveva fatto circa Incarnato, ma non si conosce ancora quale sia la risposta data dal cavaliere dopo aver ascoltato tutto ciò. Roberta gli aveva rivelato di aver ricevuto dei messaggi di Armando, subito dopo l’uscita, nei quali le chiedeva di rivedersi ma aveva chiesto al nuovo compagno di mantenere il segreto. Cosa che Riccardo non ha fatto spiattellando tutto.

Faccia a faccia con Ida Platano

Nel mirino dell’attenzione mediatica, inoltre, troviamo anche l’incontro tra la coppia nata a Uomini e Donne e Ida Platano che, dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, ha deciso di tornare nello show condotto da Maria De Filippi affinché potesse trovare anche lei l’anima gemella. Al momento, comunque sia, non è ben chiaro cosa possa essere successo durante la registrazione del programma pomeridiano di Canale 5 ma, secondo alcuni rumors, la Platano non avrebbe nascosto il suo fastidio nel vedere la complicità che l’ex compagno ha con Roberta Di Padua anche dopo il litigio raccontato dalla stessa, un qualcosa che sarebbe sempre mancata durante la loro relazione. Roberta dal suo canto ha ammesso che Riccardo non è del tutto indifferente all’ex e che prova ancora rancore. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Oggi succede di tutto. Il faccia a faccia tra Ida e Riccardo sconvolge il pubblico. Cosa hanno fatto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.