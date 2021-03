Uomini e Donne, oggi succede il pandemonio. Beccati insieme i due protagonisti del trono classico e del trono over. Armando una furia

Eccoci alle anticipazioni della giornata odierna di Uomini e Donne raccontate come sempre dal Vicolo delle news. Si inizia con la sfilata delle donne a tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La prima è Gemma che imita Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior, uscendo da una vasca piena di palloncini dorati, ovviamente con forti critiche da parte di Tina ancor prima che entrasse. Poi sfila quasi tutto il parterre femminile. Vince Sabina vestita da segretaria che fa uno spogliarello e viene apprezzata da tutti, Tina compresa, ma criticata da Gianni che la ritiene volgare.

Gemma: ieri sera è uscita con Cataldo; lei afferma che ci sia stato imbarazzo e dice di voler chiudere, lui nega dicendo di essersi trovato bene e che sarebbe disposto anche ad uscire con lei da Uomini e Donne. Interviene Maurizio (il poeta) che incolpa Gemma di questo imbarazzo a causa del suo modo di porsi in queste circostanze. Cataldo chiede di rimanere e Gianni lo attacca dicendo di voler corteggiare Gemma solo per visibilità, allora si dice disposto a rimanere nel caso lei in futuro cambiasse idea, lei nega che questo sia possibile e quindi Cataldo lascia lo studio.

Si passa al trono over di Uomini e Donne e in particolare a Massimiliano. Entra Vanessa con cui è uscito in esterna durante la quale cucinano e pranzano insieme; lei si risente del fatto che la scorsa volta non l’aveva portata in esterna preferendo Eugenia, poi si confida riguardo una malattia di sua madre. In studio lui si dice contento del fatto che lei si stia aprendo, che sta molto bene con lei e che si sente in un certo senso responsabile nel farla stare bene.

Si passa quindi a Samantha: dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne si incontra con Gero, scambiano due chiacchiere e si dicono interessati l’uno all’altra. Lui poi la stessa sera esce con Lara. In puntata Ugo e Alessio si risentono, Alessio in particolar modo. Entrambi poi vanno a parlarle durante i balli. Armando interviene attaccando Samantha e tacciandola di incoerenza per il fatto che Alessio e Gero sono molto diversi fisicamente e caratterialmente, quindi insinua che lei non sia interessata realmente ad Alessio

Samantha controbatte dicendo che il suo prototipo sarebbe Gero (e lo conferma il fatto che ha sempre avuto ragazzi mori) ma Alessio la prende molto caratterialmente ed è ad oggi il suo preferito ad Uomini e Donne. Gianni sostiene che Armando si stia solo vendicando dell'intervento di Samantha contro di lui nelle scorse puntate. Scendono due ragazze per Gero ma lui dice di star bene così per il momento e le manda via.

