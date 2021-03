Uomini e Donne, Oggi succede l’incredibile. Samantha sceglie e si becca un bel no. Fan increduli, L’addio furioso

Inizierà in modo decisamente movimentato la settimana a Uomini e Donne. La puntata del 15 marzo del dating show di Canale 5 sarà teatro di un acceso scontro tra Samantha Curcio e Armando Incarnato. La tronista però spiazzerà tutti con una scelta choc. La 30enne, che nel corso delle prime settimane del trono aveva iniziato a conoscere Alessio e Ugo, sarà interessata a un altro cavaliere.

Questa volta però le attenzioni di Samantha Curcio saranno rivolte non a uno dei suoi corteggiatori ma ad un cavaliere del Trono Over: Gero Natale. I diretti interessati racconteranno di essersi visti in settimana e di voler proseguire la loro conoscenza. Oggi a Uomini e Donne Samantha Curcio ammetterà di essere molto interessata al cavaliere siciliano che incarnerebbe il suo prototipo di uomo ideale. Una decisione che spiazzerà tutti in studio.

Uomini e Donne puntata 15 marzo, Alessio deluso da Samantha Curcio: lascerà il Trono Classico?

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che la scelta di Samantha Curcio di frequentare Gero Natale non verrà per nulla gradita dai sui corteggiatori e in particolare da Alessio e Ugo. La reazione dei due ragazzi non si farà attendere e in particolare sarà Alessio a sottolineare di essere rimasto profondamente deluso dalla decisione della tronista. Il ragazzo deciderà di lasciare il Trono Classico? A bocca aperta resteranno anche gli opinionisti di Uomini e Donne, mentre Armando Incarnato attaccherà duramente Samantha Curcio, sottolineando la sua incoerenza.

Gossip Uomini e Donne: Samantha attaccata da Armando Incarnato, Gianni Sperti la difende

Oggi a Uomini e Donne Armando Incarnato sottolineerà che Alessio e Gero sono due persone completamente diverse, sia caratterialmente che fisicamente, e insinuerà una serie di dubbi nei confronti della sincerità della tronista. Samantha ammetterà di essere attratta fisicamente da Gero e caratterialmente da Alessio. Dalla sua parte di schiererà Gianni Sperti che considererà le accuse di Armando Incarnato come una reazione alle critiche ricevute da Samantha Curcio nelle scorse puntate. Intanto di recente la tronista ha contestato di nuovo il partenopeo.

Ma le anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e Donne raccontate dal Vicolo delle news fanno conoscere un altro dettaglio sulla vicenda. Samantha infatti vorrà scegliere gerò e continuare con lui il percorso nello show ma il il cavaliere over deciderà invece di lasciare il programma e quindi non accetterà la proposta della tronista. Non vedremo quindi più Gerò al trono over, un addio che farà molto arrabbiare Samantha che però deciderà di rimanere sul trono.

Samantha Curcio dura su Armando Incarnato: “Seduto lì a impolverarsi. Parlare di me lo fa emergere”

Da anni ormai Armando Incarnato litiga a Uomini e Donne con le dame che vengono per lui o con vecchie conoscenze che lui tira in mezzo ai suoi discorsi pieni di livore che spesso e volentieri hanno fatto arrabbiare anche la stessa padrona di casa Maria De Filippi. Finalmente Armando ha trovato pane per i suoi denti e no, non si tratta di Riccardo Guarnieri, ma della bellissima Samantha Curcio, che dalle pagine di Uomini e Donne Magazine lo affonda definitamente: “E’ seduto lì in studio a impolverarsi. Parlare di me lo fa emergere”.

Uomini e Donne, tronista Samantha Curcio: “E’ stato un inizio un po’ turbolento”

“E’ stato un inizio un po’ turbolento” ha ammesso la tronista Samantha Curcio al magazine ufficiale di Uomini e Donne, “ma adesso le emozioni stanno prendendo il sopravvento”. Ha continuato col dire che spesso chi ha un forte temperamento viene etichettato come una persona dotata di un brutto carattere, ma in realtà non è così: lei stessa ammette di essere una persona molto romantica e spera di incontrare un uomo che sia in grado di ribaltare lo studio per lei, pur di conoscerla, corteggiarla e portarsela via.

Samantha Curcio, commenti negativi sui social: “Ci sono rimasta male”

Ovviamente non sono mancati i commenti negativi sui social da parte dei cretini da tastiera, ma di certo Samantha Curcio non ha intenzione di farsi rovinare la sua esperienza a Uomini e Donne: “Ci sono rimasta male, ma non voglio più leggere nulla. La mia serenità me la sono sudata, piangendo e soffrendo”. Nel frattempo ha affondato Armando Incarnato. he ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Oggi succede l’incredibile. Samantha sceglie e si becca un bel no. Fan increduli, L’addio furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.