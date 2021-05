uomini-e-donne-oggi-ultima-puntata:-le-scelte-finali-nei-due-parterre

Oggi, venerdì 28 maggio 2021, Uomini e Donne conclude questa stagione 2020/21. Per il Trono Classico è arrivato già il finale con la scelta di Giacomo Czerny. Ora tocca ai protagonisti del Trono Over mettere la parola fine al loro percorso. Ovviamente per loro non ci saranno completamente degli addii. La maggior parte potrebbe nuovamente ritrovarsi faccia a faccia nella prossima edizione. Sicuramente un volto che non mancherà sarà quello di Gemma Galgani, la quale ultimamente si è ritrovata a discutere con Isabella Ricci. In molti credono che la dama torinese abbia trovato una rivale nel parterre femminile.

Dunque, oggi potrebbero esserci nuovi dibattiti tra le due donne, che hanno dimostrato di essere molto diverse tra loro. Armando Incarnato ha già concluso il suo percorso di questa stagione nel pomeriggio di ieri. Non sono mancate le discussioni quando si è ritrovato al centro dello studio. In particolare, ha avuto un battibecco con Gianni Sperti. Quest’ultimo non le ha mandate a dire e ha riservato al cavaliere napoletano pesanti attacchi. Ma cosa accade nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio?

Il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare al centro dello studio Elisabetta Simone. Quest’ultima è stata un volto protagonista in questi mesi. La sua conoscenza con Luca Cenerelli ha, indubbiamente, attirato l’attenzione. Sebbene provasse un forte sentimento, la dama ha deciso di mettere la parola fine a questa frequentazione. Il motivo? Luca ha deluso non poco Elisabetta, ma anche i presenti in studio e il pubblico.

Con la sua presentazione, Luca aveva catturato l’interesse dei telespettatori e degli opinionisti, che hanno subito creduto in lui. Ma proprio attraverso la sua conoscenza con Elisabetta, la situazione si è capovolta. Ora nessuno sembra più credere nelle sue parole e c’è tanta diffidenza nei suoi confronti. Come riporta anche Uomini e Donne Magazine, la dama sta continuando a conoscere, invece, Marco Pistonesi. Pertanto oggi al centro dello studio i due potrebbero raccontare come sta proseguendo.

Non solo, potrebbe anche esserci la sfilata dei cavalieri questo pomeriggio. Le dama hanno già sfilato qualche giorno fa e ora potrebbe toccare agli uomini mettersi alla prova sulla passerella. Per Ida Platano non ci sarebbero al momento delle novità.