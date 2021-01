Uomini e Donne, Oggi un Clamoroso Addio: La Dama storica del trono over abbandona. L’Addio commuove tutti, cosa è successo

Ed eccoci con le anticipazioni di Uomini e Donne della giornata odierna. Abbiamo lasciato ieri una Gemma piangente per la fine della relazione con Maurizio che pare avere un’altra storia parallela fuori Uomini e Donne. Il cavaliere infatti ha deciso di chiudere con la Galgani dopo un forte litigio avvenuto in studio in quanto lui è scomparso durante le festività e addirittura avrebbe chiamato la redazione per accertarsi che non dessero il suo indirizzo alla Dama torinese. Un atteggiamento alquanto eccessivo che ha lasciato intendere che il cavaliere avesse qualcosa da nascondere.

Una storia giunge al termine, un’altra prende il volo. Nonostante le mille discussioni che hanno avuto come protagonisti Roberta e Riccardo durante le ultime puntate di Uomini e Donne, sembra che i due abbiano deciso di portare la loro conoscenza al prossimo step. Inizialmente, lui non ha voluto darle l’esclusività, continuando a conoscere nuove dame arrivate in studio per incontrarlo, seppur rifiutandole tutte. Nonostante questo, si è intromesso nel rapporto che la dama aveva con un altro cavaliere, Michele, costringendola a chiuderlo definitivamente.

Comportamenti contraddittori che han scatenato più volte forti reazioni da parte di Roberta, intenzionata a interrompere la frequentazione. Ma i risultati dei litigi sono stati sorprendenti e nelle prossime puntate di Uomini e Donne la coppia comunicherà a Maria De Filippi e ai telespettatori di aver preso la decisione di lasciare il dating show insieme. Una scelta che ha davvero lasciato tutti i fan di stucco. Roberta infatti è una delle protagoniste over più longeva del programma e la sua uscita è davvero un colpo di scena. Speriamo per lei che con Riccardo stavolta vada bene

E Davide Donadei? Il suo trono classico attualmente è il più chiacchierato e non vediamo l’ora di sapere con certezza chi sceglierà, ma il tronista è ancora indeciso e questo sta mettendo molto alla prova le due corteggiatrici, Chiara e Beatrice, al limite della sopportazione. Nelle prossime puntate Maria De Filippi gli chiederà verso chi sarebbe più orientato, ma le due ragazze decideranno di non volerlo sapere. Proprio oggi, martedì 19 gennaio, si registra una nuova puntata di Uomini e Donne e in molti sperano che Davide possa finalmente scegliere

Nella puntata che vedremo oggi di Uomini e Donne, il tronista litiga con Beatrice in quanto la ragazza non si presenta in esterna, delusa dal fatto di essere stata messa da parte nella puntata precedente. Davide addirittura la accusa di essere manovrata e di non essere sincera. Bellissima esterna invece con Chiara, che lo porta nel luogo del primo incontro facendogli trovare un letto. Durante l’esterna i due si baciano nuovamente a telecamere spente, ma in puntata anche con lei Davide sarà freddo accusandola di avere atteggiamenti finti. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.