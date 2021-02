Uomini e Donne, Oggi un colpo di scena incredibile. Sophie cambia la sua scelta e lui le risponda così. L’Addio tra le lacrime

Eccoci alla anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi andrà in onda la scelta di Sophie Codegoni, la tronista più giovane del programma, bhe sapete chi ha scelto? Matteo Ranieri. Grazie alle anticipazioni del Vicolo delle news sappiamo che la tronista ha scelto Matteo nonostante secondo tutti, dovesse scegliere Giorgio in quanto meno ragazzino. Entrano in studio i nuovi tronisti Giacomo, Massimiliano e ovviamente Sophie che indossa un vestito lungo dorato con paillettes e manica lunga e uno spacco sul lato, coda di cavallo alta e sandali con tacco a spillo.

In studio ad assistere alla scelta ci sono Davide Donadei e Chiara Rabbi, lui indossa una maglia bianca e lei un vestitino nero. Fanno vedere i best moment di Matteo e Giorgio che indossano per l’occasione entrambi uno smoking. A questo punto al centro dello studio di Uomini e Donne vengono posizionate le famose poltrone rosse della scelta. Sophie chiama per prima Giorgio, e gli dice che non sarà lui a lasciare con lei la trasmissione anche se prima dell’ultima esterna era convinta potesse essere lui la scelta. Il ragazzo afferma che se l’aspettava. Successivamente fa entrare Matteo, è lui il prescelto.

Matteo le ha risposto di si. Nessuno si è meravigliato della scelta ritenuta la più ovvia in quanto Giorgio aveva dichiarato che non sarebbe stato sicuro della sua risposta, facendo capire che avrebbe potuto dire anche un no alla bella tronista di Uomini e Donne. Tra lacrime e ringraziamenti i due lasciano lo studio di Uomini e Donne. Nell’ultimo numero della rivista settimanale del programma è stato dedicato uno speciale dedicato proprio alla scelta di Sophie. I due ragazzi sono stati intervistati, vediamo che hanno detto. A seguire le parole dei due ragazzi.

Giorgio ha avuto delle forti discussioni con la tronista, motivo per il quale parte del pubblico sospetta che nel caso in cui Sophie lo scegliesse, lui le direbbe di no. Il corteggiatore ha rilasciato questa dichiarazione nel corso di un’intervista per Uomini e Donne Magazine che sembrerebbe, confermare il risentimento che prova nei riguardi della tronista:” Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza“. “Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli, e forse sono arrivato ad un punto di non ritorno. Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti ai sentimenti”

Matteo Ranieri: spera di essere la scelta di Sophie

Di tutt'altro tenore le parole di Matteo invece:" Quando lei sceglierà con chi uscire non sceglierà solo una persona, ma chi essere. Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me. Io sono sicuro che, uscendo, potremmo costruire insieme qualcosa di bello. Ma non posso avere nessuna certezza di essere la scelta, posso solo sperare di sì".

