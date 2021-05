uomini-e-donne-oggi:-un’insinuazione-molto-forte-e-la-frecciata-di-maria

Le anticipazioni della puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 20 maggio 2021: si accende un duro scontro tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, la De Filippi approfitta della situazione per dire la sua

Oggi a Uomini e Donne si accende una nuova lite all’interno dello studio di Canale 5. Lo scontro arriva durante la sfilata delle dame, con tema Sogno di una notte di mezza estate. La prima a salire sulla passerella è Gemma Galgani, la quale riesce ancora a stupire tutti. La dama torinese, mentre balla il can can, mostra le sue coulotte rosa. Il suo gesto risulta molto divertente ed è proprio lei a vincere la sfilata. Ma interviene, come sempre, Tina Cipollari. Quest’ultima inizia ad attaccarla e a prendere le sue difese ci pensa Nicola Vivarelli. A detta dell’ex Sirius, Gemma è stata molto simpatica e ha tenuto bene la scena.

Il suo intervento infastidisce, però, Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è convinto che Nicola dovrebbe essere l’ultimo a parlare visto che proprio lui, lo scorso anno, ha preso in giro Gemma. Il Vivarelli non ci sta e perde completamente la pazienza. Nel corso di questo scontro, Armando fa un’insinuazione molto forte nei confronti di Nicola. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Incarnato chiede al Vivarelli se sia più interessato alle donne o agli uomini. Sui social più volte alcuni telespettatori hanno fatto questo genere di insinuazioni a Nicola, il quale oggi risponde una volta per tutte.

Il giovane cavaliere si sente toccato dall’attacco di Armando, non perché abbia qualcosa contro i gay, ma perché ritiene la sua uscita fuori luogo. Tutti i presenti in studio lo sostengono in questo. Nicola pensa che questa insinuazione non sia corretta, in quanto se fosse vera significherebbe che è sempre stato irrispettoso nei confronti delle dame sedute nel parterre, della redazione e di tutto il programma. Si accende, dunque, un nuovo caos nello studio di Uomini e Donne, durante il quale Armando viene attaccato un po’ da tutti.

Maria De Filippi approfitta di questa situazione per mandare una frecciatina ad Armando. La padrona di casa gli fa sapere che se uno vuole prendere in giro la redazione può farlo anche in altri modi. Il cavaliere napoletano sembra, però, non cogliere la frecciatina e continua a riservarle dei complimenti.

Nel corso della registrazione avvenuta ieri, anche Giacomo Czerny ha concluso il suo percorso, facendo la scelta!