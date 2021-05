uomini-e-donne-oggi,-verso-il-finale-di-stagione:-rese-dei-conti

Questa stagione di Uomini e Donne oggi, mercoledì 26 maggio 2021, va verso una conclusione. Infatti, settimana prossima il pubblico di Canale 5 dovrà iniziare a fare a meno dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Il programma di Maria De Filippi, come ogni anno, va in vacanza in vista dell’estate. Tornerà in onda a settembre, ma nel frattempo arrivano le rese dei conti per i protagonisti dello show. Cosa accade nello studio Mediaset questo pomeriggio? Tronisti e corteggiatori hanno già concluso i loro rispettivi percorsi. Con la scelta di Giacomo Czerny, si è conclusa la stagione del Trono Classico. Ma è ancora tempo per Gemma Galgani & co di risolvere i loro ultimi problemi in trasmissioni.

Quella che va in onda oggi dovrebbe essere la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 20 maggio. Ida Platano proprio ieri ha messo fine alla sua conoscenza con Gabriele, dopo che la De Filippi aveva fatto da Cupido. La dama ha preferito non andare avanti con questa frequentazione, ma potrebbe iniziarne un’altra proprio in queste ultime puntate. Potrebbero esserci ancora liti tra Gemma e Isabella Ricci. Le due dame si sono spesso scontrate, nel corso di queste settimane. In particolare, a detta del pubblico, la Galgani a Uomini e Donne si sentirebbe in competizione con la collega.

La stagione potrebbe concludersi con una discussione tra le due, che non è assolutamente improbabile. Nel frattempo, a catturare l’attenzione dovrebbe pensarci Elisabetta Simone. Quest’ultima aveva iniziato una conoscenza con Luca Cenerelli, per cui ha poi iniziato a provare dei sentimenti. Purtroppo la frequentazione è giunta al termine con non poche delusioni. Innanzitutto, il cavaliere ha deluso un po’ le aspettative del pubblico e degli opinionisti. Più volte attaccato all’interno dello studio, ha cercato di avere un contatto con Elisabetta, finendo per illuderla nuovamente.

L’assenza di sentimenti da parte di Luca, ha portato la Simone ha chiudere definitivamente questa conoscenza. E dopo aver messo fine, anche lei, alla frequentazione con Gabriele, ora sta conoscenza Marco, un nuovo cavaliere del parterre del Trono Over. I due oggi hanno modo di raccontare come sta procedendo e se per loro ci sarà un futuro lontano dalle telecamere. Per quanto riguarda le scelte, gli unici che potrebbero lasciare insieme il programma sono Mauro e Sara.