Uomini e Donne, Parla Andrea la non scelta di Veronica e svela un retroscena bomba: “Era già deciso dall’inizio”

Ciao Andrea come stai?

Sto bene, è un periodo positivo che mi vede molto impegnato con il lavoro.

Come mai hai partecipato Uomini e Donne?

Per vivere un’esperienza diversa, consapevole del fatto che sul trono ci fosse Veronica. Lei mi ha colpito subito appena l’ho vista in videoclip, e mi ha colpito ancora di più quando l’ho conosciuta dal vivo.

C’è stato un momento preciso in cui hai capito che avrebbe scelto Matteo?

Ho sempre avuto il sentore che fosse lui la scelta, sin dai primi momenti, ma ho comunque continuato per la mia strada.

Hai dei dubbi sulla nuova coppia formatosi “Matteo e Veronica “?

Vedevo Matteo più incentrato su se stesso che su di lei, quindi ho avuto dubbi su di lui. Sulla coppia che si è formata non saprei dire, adesso è tutto rose e fiori. Mi auguro per loro che le cose continuino così, perché non auguro il male a nessuno.

Per quale motivo sei sceso per lei? Cosa ti ha colpito ?

Mi ha colpito la sua bellezza molto semplice e la sua finezza.

Veronica ti ha fatto sperare e credere che sareste usciti fuori dal programma?

No, non mi ha mai fatto credere qualcosa. E’ stata sempre abbastanza oggettiva nel dirmi le cose. Io ho sempre avuto la percezione che lei pendesse dall’altra parte, ma ho continuato a cercare di conquistarla.

Cosa ti fatto capire uomini e donne?

Non mi ha fatto capire molto perché è stato un percorso breve anche se intenso. Ma mi ha reso più consapevole della persona che sono e soprattutto mi ha fatto capire che mi piaccio. Nonostante i difetti, ho un carattere forte ma ho anche una sensibilità marcata e sono di cuore.

Sei soddisfatto del tuo percorso di Uomini e donne?

Sono molto soddisfatto e non ho rimpianti.

Ci pensi a Veronica? Dopo la scelta vi siete sentiti?

Sempre meno, ma inizialmente ho pensato molto al fatto che saremmo potuti stare bene insieme. Ma adesso sono preso da altre cose.

Hai intenzione di ritornare a Uomini e Donne? Ti piacerebbe salire sul trono?

Se mi dovessero proporre il trono lo accetterei. Ho sempre seguito il programma, ci ho sempre creduto e adesso che ci sono stato ho avuto modo di vedere la verità del programma. Mi farebbe piacere rivedere i ragazzi della redazione, rivivere quel contesto.

Qual è stata, a tuo parere, l’esterna più bella?

Le ultime sono tutte belle. Quella in cui io le faccio ascoltare la canzone forse è la migliore. Per la sua semplicità però è forse quella sul terrazzo, dove ci siamo raccontati, tranquilli, si era creata una bellissima tranquillità e serenità. Finita in un bel bacio.

Ci sono stati momenti in cui non sei stato capito?? Puoi raccontare nel caso un episodio?

No, magari il pubblico a volte non ha capito il fatto che io non sono arrogante. Non ho mai attaccato sul personale Matteo ma ho sempre parlato di lui in relazione di lei. Questo non è stato sempre capito.

Che rapporti hai con i social?

Non sono maniacale ma mi piace utilizzarlo per pubblicare cose della mia vita personale e di quella lavorativa. Sto iniziando anche questo progetto di coaching online. E’ una cosa che faccio da anni, ma adesso continuo a farla con una maggiore visibilità. Non comincerò a sponsorizzare prodotti sui social, mi hanno contattato ma ho rifiutato. Credo che l’etica sia più importante dei soldi guadagnati facilmente.

Com’è cambiata la tua vita dopo la partecipazione di Uomini e Donne?

Le persone mi fermano per strada per complimentarsi con me. Non so quanto durerà ma per il momento mi fa piacere. Quello che ho fatto nel programma nessuno può cancellarlo. Adesso scrivono molti articoli su di me, ma non so perché sbagliano sempre le mie misure. Io sono alto 1,88 cm e peso 86 kg e sono del 1992. Mi fanno sempre dieci centimetri più bassi e dicono che sono del 1995.

Qual è la tua opinione su Matteo?

Già l’ho detta abbondantemente a Uomini e Donne e non mi va di ripeterla.

Provi rabbia per Veronica ?qual è il tuo sentimento ad oggi?

No assolutamente no, provo un sentimento di affetto. Resterà sempre nei miei ricordi e le auguro il meglio

Tina faceva il tifo per te. Al momento della scelta ha speso delle bellissime parole su di te. Che rapporto si è creato tra di voi all’interno del programma?

Inizialmente abbiamo avuto qualche screzio ma poi ha speso bellissime parole per me. La ringrazio e le voglio anche bene. L'ho seguita sin da piccolo e mi è sempre piaciuta tanto come donna. Mi è piaciuta anche quando abbiamo discusso, perché l'ho trovata vera. Poi da persona intelligente ha capito perfettamente come sono e mi ha compreso, e per questo la ringrazio.

