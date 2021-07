Paura per Pamela Barretta: inseguita da uno sconosciuto Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Pamela Berretta ha avuto un duro sfogo. L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi numerosi follower di essere stata vittima di stalking. Non è la prima volta che l’ex fiamma di Enzo Capo […]

L’articolo Uomini e Donne, paura per Pamela Barretta: “Un maniaco mi ha seguita” proviene da KontroKultura.