uomini-e-donne,-puntata-bomba,-l’accusa-choc:-“rapporti-intimi-con-due-uomini-nello-studio”,-armando-nella-bufera,-fan-increduli

Eccoci come ogni giorno alle anticipazioni della giornata odierna di Uomini e Donne raccontate dal Vicolo delle news. Si apre la puntata anche oggi con Gemma e Maurizio. Lei racconta che dopo la puntata di ieri lui si è avvicinato per confortarla e lei ha creduto di rivedere nei suoi occhi l’interesse iniziale. Lui chiamato al centro dello studio davanti a lei invece ci tiene a precisare che l’ha fatto per l’affetto che prova per lei e per ciò che hanno vissuto insieme, ma non ha nessuna intenzione di riallacciare i rapporti di prima. Gemma insinua che lui abbia voluto chiudere a causa di pressioni esterne, magari legati alla differenza d’età, ma lui nega.

Tina interviene dicendole che è troppo appiccicosa e che fa troppe storie quando uno vuole mollarla. Ennesimo litigio tra le due, che ormai nello studio di Uomini e Donne non fanno altro che litigare e insultarsi. Gemma alla fine decide di scambiarsi il numero con un altro signore di nome Maurizio, che tra l’altro è uscito con Maria e si sono anche dati un bacio a stampo, e un altro ragazzo di nome Gianluca che avrà sui 40 anni e con il quale si era scambiata qualche messaggino ieri sera. ( Il famoso Gianluca della casa con piscina)

La puntata di Uomini e Donne continua con Armando che è uscito con Nicole che in contemporanea è uscita anche con Carlo (lei non l’abbiamo ancora vista in video). La donna però è più grande di Armando e questo un pochino li frena anche se è ovvio che si piacciano. Alla fine decidono di continuare a frequentarsi e lei sceglie il parrucchiere per ballare. Armando svela pure di aver trovato una lettera in camerino e si scopre essere di Valentina, che rivela di pensare a lui da un mesetto a questa parte e visto che lui non ha mai voluto accettare il suo numero ha deciso di scrivergli per dimostrargli che non è una donna leggera, anche se ha avuto intimità con ben due persone lì dentro.

Lui però non apprezza il modo di fare un po’ superficiale di lei e Gianni si arrabbia con lui perchè non gli piacciono i suoi discorsi maschilisti che fanno passare la donna per una facile agli occhi del pubblico di Uomini e Donne, ma Armando ribadisce che non vuole frequentarsi con donne che sono state con altri del parterre maschile. Poi viene intavolata una lunghissima discussione tra Armando e Aurora, lui l’accusa di essere la talpa di una pagina che tempo fa aveva fatto un articolo su lui e Veronica e quando lui li ha contattati gli han fatto capire che a raccontargli le cose era una molto vicino a Veronica e lui dopo la descrizione l’ha ricondotta ad Aurora.

Tanto è vero che quando poi è stato chiesto alla donna di far vedere il cellulare per fare un confronto incrociato, lei è andata a prenderlo ma non è più rientrata nello studio di Uomini e Donne. Non si è capito se lo ha fatto vedere alla redazione e quindi sapremo qualcosa alla prossima registrazione. I toni della discussione sono stati molto accesi. Al centro arriva pure Biagio, che dopo la registrazione si era messo a parlare con Gemma e la cosa ha creato chiacchiericcio tra le donne con cui si è frequentato finora, ovvero Aurora, Maria e Sabina, quest’ultima si sta vedendo con Claudio ed è proprio lui che alla fine si irrita al punto di uscire dallo studio. Il tutto si conclude con l’accordo di chiudere ogni questione e non parlare più l’uno dell’altra. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.