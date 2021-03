Uomini e Donne, puntata di fuoco. Caos in studio, la dama si toglie i vestiti davanti a tutti, Maria costretta a censurare. L’Addio choc al programma

Eccoci come ogni giorno alle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, raccontate dalle talpe del Vicolo delle news. Si siedono al centro Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela ha detto che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato un colpo di fulmine. Lui è uscito anche con Federica e si è trovato bene ma non c’è stato nulla. Stasera uscirà con Elisabetta. Maria chiede ad Angela se le sta bene e lei dice che anche se le scoccia lo accetta. Elisabetta esce anche con Alessandro che a sua volta esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con lei stasera ma lei rifiuta per uscire con Luca e così lui si riversa su Maria che però non vuole essere la seconda scelta quindi si apre un dibattito sulla questione.

Si passa a Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne, di cui si è parlato poco (probabilmente se ne è parlato nella registrazione di ieri). E’ solo intervenuta Martina dicendo che è rimasta male che lui non l’abbia portata in esterna, lui ha spiegato che la trova troppo aggressiva nelle reazioni ed esagerata visto che si conoscono da poco, lei ha chiarito che è il suo carattere e se le darà modo glielo dimostrerà e forse lui la capirà meglio.

Si continua ancora col trono classico di Uomini e Donne. Massimiliano è uscito con Costanza, si è aperto con lei raccontando della malattia della sorella sulla quale poi ha chiesto di censurare e quindi Maria non manda in onda una parte dell’esterna. Ha detto che esteticamente lei non è il suo prototipo ma ci si è trovato bene. Fa scendere 5 ragazze nuove. Vanessa gli chiede perchè non l’abbia portata in esterna e lui le dice che voleva darle l’opportunità di capire se avrebbe sentito la sua mancanza e a quanto pare è servito perchè le è mancato.

Tocca quindi all’unica tronista donna di Uomini e Donne. Samanta ha fatto scendere un ragazzo scelto dai video che gli ha fatto vedere la redazione. Discute con il corteggiatore Roberto che non le dimostra reale interesse, a differenza di Ugo, visto che nemmeno le manda mai messaggi durante la settimana. Lui dice che ora è nella fase della conoscenza, inizierà a corteggiarla in seguito. Roberto tra l’altro si sente in difficoltà non sapendo cosa può o non può fare, interviene una della redazione dicendo che però lui nemmeno ha mai chiesto, forse tutta questa voglia di vederla non c’è anche perchè ha detto anche che se veniva chiamato per un’esterna sarebbe andato l’importante non fosse in un giorno lavorativo, quindi Maria sottolinea che forse tutta questa voglia non c’è.

La puntata di Uomini e Donne continua con la sfilata delle donne a tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La prima è Gemma che imita Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior, uscendo da una vasca piena di palloncini dorati, ovviamente con forti critiche da parte di Tina ancor prima che entrasse. Poi sfila quasi tutto il parterre femminile. Vince Sabina vestita da segretaria che fa uno spogliarello e viene apprezzata da tutti, Tina compresa, ma criticata da Gianni che la ritiene volgare. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

