Uomini e Donne, Putiferio in studio: Riccardo, Roberta e Ida di nuovo insieme nel trono over. Confronto pazzesco, cos’è successo

Dalle ultime anticipazioni trapelate da canale 5, si è venuto a sapere che Riccardo e Roberta molto probabilmente saranno protagonisti di una delle prossime puntate di Uomini e Donne: Ida Platano sta provando a voltare pagina nel Trono Over. Sono passati pochi giorni da quando Ida Platano è rientrata nel cast di Uomini e Donne dopo un’assenza durata quasi un anno. La bresciana ha deciso di darsi un’altra possibilità e, stando a quello che ha detto di recente sui social network, potrebbe aver già conosciuto qualcuno di interessante. Voci di corridoio, però, sostengono che presto la dama potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con l’ex Riccardo Guarnieri e la nuova fidanzata Roberta Di Padua.

La coppia possibile ospite di Uomini e Donne

L’indiscrezione è ancora tutta da confermare, ma pare che gli studi di Uomini e Donne stiano per riaccogliere una coppia che si è formata da poco nel Trono Over qualche mese fa. Si vocifera, infatti, che Riccardo e Roberta potrebbero essere ospiti di una delle prossime registrazioni del dating-show, un po’ come accade con tutti i protagonisti del cast che lasciano il programma per viversi nella quotidianità.

Il possibile ritorno di Guarnieri e Di Padua, però, potrebbe innescare una serie di Gossip legati al passato sentimentale di entrambi: soprattutto il pugliese, infatti, potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con una sua chiacchierata ex compagna. Si sa che Ida è tornata ad Uomini e Donne per cercare un altro amore e quindi, se Riccardo dovesse partecipare ad una puntata con la nuova fidanzata Roberta, i tre potrebbero incontrarsi ed avere un confronto che sicuramente non sarà affatto tranquillo. L’ultima volta che infatti Ida e Riccardo si sono incontrati sono volati stracci.

Le intenzioni di Ida dopo il ritorno a U&D

L’eventuale faccia a faccia tra Ida, Riccardo e Roberta potrebbe catturare l’attenzione di gran parte dei telespettatori: i tre, infatti, sono stati per mesi al centro di un “triangolo amoroso” che un anno fa si risolse a favore del legame tra Guarnieri e Platano. Quando la storia d’amore con la bresciana è finita, il cavaliere è rientrato nel cast di Uomini e Donne ed ha immediatamente riallacciato i rapporti con l’ex fiamma Di Padua: dopo un tira e molla durato qualche tempo, i due si sono scelti ed hanno abbandonato insieme il dating-show.

La dama amica di Gemma, invece, ha rimesso piede negli studi Elios soltanto dopo che la coppia li ha lasciati: risale a pochi giorni fa, infatti, la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Ida si è presentata al parterre maschile come se fosse la sua prima volta davanti alle telecamere. “Ho deciso di darmi un’altra possibilità”, ha detto la parrucchiera prima di indicare Luca e Matteo come due potenziali nuovi interessi.

Ida avrebbe un nuovo interesse a U&D

In attesa di avere un confronto con Riccardo e Roberta davanti alle telecamere, Ida sta iniziando a godersi la sua “avventura bis” a Uomini e donne. Con un video caricato sul suo profilo Instagram in questi giorni, la dama ha incuriosito i fan circa la sua situazione sentimentale. “Come state? Io bene, ieri ho avuto un incontro bellissimo”, ha detto la protagonista del Trono Over senza fare alcun chiaro riferimento alla persona che ha visto e che le ha strappato più di un sorriso.

Gli spettatori di Uomini e Donne sospettano possa essere Luca il cavaliere che Platano ha cominciato a frequentare, ma ancora non è trapelata nessuna anticipazione a riguardo dalle puntate che sono state registrate di recente a Roma. Per quanto concerne la coppia che si è formata nel format di Maria De Filippi un paio di mesi fa, si sono rivelate infondate le voci secondo le quali ci fosse una crisi in corso o addirittura una rottura definitiva. Tramite il suo profilo social, Riccardo ha smentito i dissapori con la compagna Roberta mostrandosi al suo fianco in alcune Stories: i due hanno brindato al loro amore e hanno scherzato su quello che si è detto e scritto sul loro conto ultimamente. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Putiferio in studio: Riccardo, Roberta e Ida di nuovo insieme nel trono over. Confronto pazzesco, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.