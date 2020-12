uomini-e-donne,-quando-torna-in-tv-la-trasmissione-di-maria-de-filippi?

Uomini e Donne è stato interrotto per le festività natalizie, scopriamo quando tornerà in onda la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è di certo uno dei cavalli di battaglia di Mediaset ed in particolar modo di Canale 5. Il successo della trasmissione ideata da Maria De Filippi sembra inarrestabile e ogni anno sempre nuovi telespettatori seguono le peripezie amorose dei tronisti. In questo 2020, causa covid, non abbiamo assistito al serale dedicato alla scelta dei tronisti, ma con ogni probabilità nel 2021 potrebbe tornare quel format che tanti ascolti ha fatto nel 2019.

Al momento non vi è certezza sia perché bisognerà capire come evolverà la situazione sanitaria in Italia, sia perché pare che Maria stia sperimentando qualcosa di nuovo. La prima novità della stagione è stata quella di accorpare per la prima volta il trono over con quello classico, così che tutti i protagonisti possano commentare le scelte fatte. La novità sembra essere piaciuta ai fan del dating show, che in questo periodo di vacanza però non potranno godersi il loro programma preferito.

Uomini e Donne: quando tornerà in tv?

L’ultima puntata del 2020 era prevista per il 18 dicembre, ma il buon riscontro di pubblico ha fatto cambiare idea alla rete che ha prolungato l’appuntamento fino a martedì 22 dicembre. Adesso, come ogni anno, i protagonisti del programma si godono un po’ di meritato relax, prima di tornare a discutere e valutare le scelte da compiere. I fan, in astinenza da colpi di scena e relazioni controverse, si chiedono quando sarà possibile conoscere le evoluzioni, ma al momento non c’è una data fissata.

Secondo voci di corridoio Uomini e Donne potrebbe tornare l’11 gennaio, ma non è escluso che possa farlo prima di questa data. Insomma i fan devono attendere ancora qualche giorno prima di poter tornare a seguire le vicende amorose dei propri beniamini. Tra le domande rimaste senza risposta c’è sicuramente quale corteggiatrice sceglierà Davide e quale corteggiatore Sophie. Entrambi, infatti, sono sembrati abbastanza confusi e nessuno ha le idee chiare su chi potrebbe spuntarla. L’altro quesito che tutti si pongono è: dopo l’abbandono di Gianluca De Matteis subentrerà un altro tronista?

