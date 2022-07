Uomini e Donne, retroscena e ombre: i racconti di chi ha lasciato. C’è chi si è votato alla Chiesa e chi ha lasciato casa

Per la rubrica di Fralof su Uomini e Donne, oggi vediamo cos’è successo alle coppie o ai personaggi del programma di Canale 5 e come sta procedendo la loro estate e la loro vita. Il primo a raccontarci come procedono le cose è Stefano Torrese ex cavaliere del trono over della De Filippi.

“Da vagabondo… sono sempre in giro! Adoro il mare e finora ne ho visti molti questa estate. Divido il mio tempo con mio figlio, il lavoro e sì, vedo una persona. I ricordi di Uomini e Donne sono sempre indelebili, mi manca lo studio e tutto lo staff. Ma in amore sono un disgraziato, faccio sempre i conti con le gelosie, le storie passate e quello che in realtà voglio. Questo non semplifica le cose. La persona che vedo mi piace molto, difficile fare previsioni: se andrà bene, se rimarrò di nuovo solo… o se tornerò da Maria, non posso saperlo.

Questa storia è nata con una bellissima amicizia, lei mi conosce per quello che sono, mi ha aiutato insieme ad altre persone a superare una relazione chiusa, ero molto depresso. La conosco da Febbraio ma il “fattaccio” è successo a fine Maggio, da poco tempo. In un mese e mezzo abbiamo già fatto molte cose, viaggi ed esperienze, siamo appena tornati da Mykonos. Chi mi sta vicino deve abituarsi a viaggiare e sopportarmi”. A Uomini e Donne c’è sempre Armando che gioca con il “suo personaggio”, non mi stancherò mai di dire che le sue recite sono una lunga minestra che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una compagna. Io invece ero lì per questo”

E ancora a raccontarci come procedono le cose è Giovanni Longobardi, ex di Veronica Ursida, con cui lasciò la trasmissione. La storia tra loro però non andò a buon fine, ecco cosa ci racconta: “Sono sincero non guardo più Uomini e Donne ma mi accorgo che in generale un po’ tutti i partecipanti stanno li proprio per le telecamere. Io decisi di andare via perché fortunatamente la mia vita è stata sempre sotto i riflettori e telecamere giocando 25 anni a calcio professionistico, quindi nn avevo bisogno come tanti di stare li per visibilità. Oggi mi dedico alla famiglia come ho sempre fatto, ho una compagna e ci cresciamo un bimbo splendido di quasi 6 anni”

Anche Claudio Cervoni è stato un cvaliere molto discusso a Uomini e Donne, lui lasciò la trasmissione con Sabina Ricci salvo poi lasciarla dopo qualche tempo: “I miei ricordi sono positivi e stata una bella esperienza, sono stati tutti molto carini e disponibili, mi sono sentito a casa, consiglio a tutti di poterla provare. La mia vita è letteralmente cambiata, dopo 50 anni mi sono trasferito da Roma in Toscana, esattamente a Pontedera, quindi ho rivoluzionato un po il tutto, ho un attività qui, si lavora molto sia a livello di orario sia a livello di soddisfazione economica, ovviamente Roma mi manca anche perché li ho gli effetti più cari tra cui mia figlia. In estate qui è il periodo dove si lavora di più quindi ho pochissimo tempo per me, dopo settembre con l inizio delle scuole e le persone che ritornano al lavoro avrò sicuramente più tempo per una vacanza. In questo momento sto frequentando una donna da poco più di un mese, le cosa vanno molto bene, ma siamo solo all inizio, quindi chi vivrà vedrà, sono positivo comunque.

Per quanto riguarda Uomini eDonne, beh conosciamo un po’ tutti la storia, di certo il programma mette a disposizione tutti gli elementi per far sì che si formino coppie all’interno, nulla di finto nulla di organizzato, però come ripeto un po’ tutti conosciamo alcuni andamenti che non sono chiari, per esempio chi gioca secondo me per un proprio tornaconto sono Armando, Biagio Ida, Gemma, Riccardo. A volte leggo tante cose negative sul web su queste persone da me elencate, il mio pensiero invece è il contrario, secondo me fanno bene, se il programma gli permette di restare li per anni e loro hanno la possibilità di sfruttarlo per un proprio tornaconto, fanno bene. A mio parere dovrebbe essere il programma a dire basta, altrimenti lunga vita a loro”.

E ancora a raccontarci come procede la sua vita è Sara Sottili, ex dama over anche lei uscita sperando nel vero amore ma che ha avuto solo una delusione. Ora però le cose procedono meglio: “E’ un bel periodo sono diventata leader del cimap the glory, la mia chiesa e sono felicemente fidanzata da un anno sperando che sia quello giusto. In più mi sono laureata in infermieristica a dicembre”

Infine c’è Marika Geraci, la dama over tanto discussa anche per la sua relazione con Armando. vediamo che le è successo: “Ciao sto molto bene grazie è un bel periodo della mia vita sono molto serena. I miei ricordi di Uomini e donne sono solo positivi è stata un’esperienza che mi ha fortificata e mi ha permesso di conoscere lo splendido uomo che è Diego. Mi sono trasferita da maggio a Roma, la convivenza procede molto bene. L’estate è partita alla grande, non ti nego che mi manca molto la mia terra il mio mare in questo momento più che mai ! Ma il mio posto è accanto a Diego qui a Roma. Se mi chiedi chi è li per giocare la risposta è semplice : i fantastici 4 ovvero Armando Ida, Gemma e Biagio loro ormai fanno parte dell’arredamento. Per ridare credibilità al programma bisognerebbe scegliere ogni anno volti nuovi ma sappiamo bene che a settembre rivedremo le solite facce! Oggi aiuto Diego nella attività di famiglia, lui ha una tenuta in cui si svolgono ricevimenti quindi per noi questo è un periodo caldo perché avvengono tanti matrimoni. Stiamo insieme da 6 mesi abbiamo anche progetti lavorativi ma per scaramanzia preferiamo tenerli per noi”

Uomini e Donne, retroscena e ombre: i racconti di chi ha lasciato. C’è chi si è votato alla Chiesa e chi ha lasciato casa scritto su Più Donna da Fralof.