uomini-e-donne,-riccardo-ancora-innamorato-di-ida-platano.-la-dichiarazione-choc,-i-due-abbandonano-lo-studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne si concentrano come sempre su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Oggi a rendere i loro tormenti ancora più tormentati intervengono Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La puntata inizierà con le riprese girate dopo la registrazione di venerdì, che vedono la parrucchiera litigare con il giovane cavaliere del trono over. Lei si mostra arrabbiata perché convinta che lui scambi ancora degli sguardi con la Di Padua, che settimane fa era rientrata ufficialmente nel parterre femminile del dating show proprio perché invitata da lui a uscire.

Ida Platano si mostra talmente arrabbiata per gli sguardi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza durante la puntata, che decide di non andare più a cena con lui. Così si apre la puntata di Uomini e Donne, con una Maria De Filippi che decide di intervenire. Infatti la presentatrice chiede alla Di Padua e a Vicinanza di chiarirsi, perché solo due settimane fa i due uscivano ancora insieme e questi sguardi devono pur significare qualcosa. Così, loro decidono di seguire il suo consiglio e si lanciano in un ballo insieme, provocando l’indignazione della parrucchiera che esce dallo studio.

Dopo il ballo Alessandro Vicinanza l’ha inseguita. Ma proprio quando i due sono rientrati a Uomini e Donne e le acque sembravano essersi calmate, ecco che interviene Riccardo Guarnieri. L’uomo, sempre incredibilmente restio ad ammettere i suoi sentimenti, esce dallo studio vedendo ballare Ida Platano proprio con il giovane cavaliere. Qui si lascia andare ad uno sfogo in cui afferma di aver pensato di lasciare definitivamente la trasmissione. Anche a questo punto rientra in gioco Maria De Filippi, che lo invita a rientrare e a riflettere sulle sue reazioni spesso esagerate.

La presentatrice si mostra convinta del fatto che Riccardo Guarnieri sia ancora innamorato di Ida Platano. Lui inizialmente nega, nascondendosi dietro alla voglia di avere con lei un rapporto civile. Incalzato da Maria De Filippi e dalla stessa Ida, che trova le sue parole senza senso, l’uomo ammette di provare ancora qualcosa per lei. Una ammissione che subito travolge gli opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che invitano i due a suggellare questo momento con un ballo. Ma l’invito non viene accettato e ognuno rimane seduto al suo posto.

Le puntate di Uomini e Donne vertono sempre più intorno a questa coppia, che ha dato vita prima a un triangolo, poi a un quadrato amoroso. I telespettatori sembrano molto appassionati e si domandano se alla fine Ida Platano e Riccardo Guarnieri riusciranno a superare le loro divergenze. Maria De Filippi, dal suo canto, sembra esserne convinta e punta moltissimo su questa relazione. Ma seppur probabilmente un sentimento tra i due esista davvero, sembra anche improbabile che riescano a canalizzarlo nel modo giusto, considerando che portano in studio solo litigi e discussioni.

Uomini e Donne, Riccardo ancora innamorato di Ida Platano. La dichiarazione choc, I due abbandonano lo studio scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

