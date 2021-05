Uomini E Donne, Riccardo Caos: Scena Tagliata Su Ida? Il Web Insorge

Uomini e Donne Il pubblico accusa il programma di non aver mandato in onda il momento in cui il Guarnieri, secondo le anticipazioni, ha fatto una rivelazione scottante sulla Platano

Pubblicato su 18 Maggio 2021

Il web insorge contro il programma di Uomini e Donne, nel corso della puntata andata in onda oggi, martedì 18 maggio 2021. Scendendo nel dettaglio, il pubblico accusa la trasmissione di aver tagliato delle scene della registrazione svolta lo scorso 9 maggio, in cui Riccardo Guarnieri ha creato il caos in studio. L’ex cavaliere di Taranto ha vuotato il sacco sulla sua relazione con Roberta Di Padua, rivelando un dettaglio che ha un po’ spiazzato. Ha fatto sapere che si erano accordati per restare ancora qualche settimana in più nel programma, per permettere a lei di ottenere ancora visibilità sui social.

Roberta ha smentito il racconto e si è dissociata, ma tutto il pubblico di Canale 5 ha creduto alle parole di Riccardo. Le anticipazioni di Uomini e Donne de Il Vicolo delle News riportavano, però, che il Guarnieri ha fatto delle rivelazioni scottanti anche su Ida Platano. Ciò che hanno visto i telespettatori è stata una breve discussione, tra urla e toni abbastanza accesi. Ma oltre questo, sembra sia stato tagliato il momento più atteso.

La scena in questione vede Riccardo rivelare un particolare episodio: la Platano, in passato, si sarebbe messa d’accordo con un’altra dama sulle conoscenze da portare avanti nel programma. In questa circostanza, le due avrebbero nominato Sossio Aruta, il quale era un volto abbastanza discusso nella trasmissione. Non solo, Ida e l’altra dama avrebbero chiesto a Riccardo di posare il suo cellulare sul tavolo, in quanto pare temessero di essere registrate.

Questo racconto del Guarnieri, però, non è andato in onda nel corso dell’appuntamento di oggi e questo ha fatto storcere un po’ il naso ai telespettatori. Sono tanti coloro che sospettano che la redazione abbia deciso di tagliare le scene. Il pubblico crede che il programma abbia preso questa decisione per “proteggere” Ida.

Ovviamente si trattano di supposizioni fatte dai telespettatori, che si chiedono se la lite tra Riccardo e Armando Incarnato sia davvero stata così pacifica. Sempre le anticipazioni de Il Vicolo delle News riportavano uno scontro più forte.

Su Twitter sono diversi i commenti da parte dei telespettatori convinti che queste scene siano state tagliate.