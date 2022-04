Uomini e Donne, Riccardo confessa tutto su Ida: “Non ci sono paragoni con le altre. Ecco perché sono tornato”. fan in delirio

Quando i fan da casa hanno scoperto che Riccardo Guarnieri sarebbe tornato a Uomini e Donne per restare hanno iniziato a ben sperare in un ritorno di fiamma con Ida Platano. Come sappiamo, la loro è stata una storia d’amore intensa e profonda, durata per diverso tempo ma che allo stesso tempo ha affrontato diversi alti e bassi.

Alla fine i due hanno deciso di lasciarsi e di prendere due strade diverse. Dopo la loro storia, sono entrambi tornati al dating show di Canale Cinque in cerca della persona giusta. Poi Riccardo ha avuto una storia con Roberta Di Padua ma è finita dopo poco. E dopo la fine della relazione con l’ex dama, ha deciso di lasciare per sempre Uomini e Donne.

Mentre Ida Platano è tornata di nuovo in studio in questa nuova edizione e ha avuto qualche conoscenza/frequentazione ma tutte non hanno funzionato. Rivedere l’ex fidanzato di sicuro ha suscitato in lei belle sensazioni e dolci ricordi. E in effetti la sua reazione ha spiegato tutto, è apparsa visibilmente emozionata, quasi commossa. Ha anche esclamato: “Certi amori rimangono per sempre“, spiegando che per lei Riccardo sarà sempre importante e sempre sarà vivo il ricordo del loro amore. Ma che cosa ha detto il cavaliere in una recente intervista a Witty tv riguardo a Ida?

Uomini e Donne, Riccardo spiazza su Ida

Dopo le ultime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista a Witty tv dove si è lasciato andare a delle considerazioni riguardo a cos’è successo in studio tra Ida, Tina e gli altri cavalieri. E poi ha rivelato un retroscena del tutto inaspettato circa la storia con la dama del Trono Over. Ecco le sue parole: E’ stato detto che fossi imbarazzato, rispetto all’argomentazione sulle conoscenza di Ida.

Non mi sono sentito paragonato a loro e quindi non mi sono sentito di mettermi in mezzo. La mia storia con Ida è stata una storia d’amore, quindi questo la dice tutta. Le altre sono state conoscenze, di mettermi in mezzo non me la sono sentita, perché non c’è paragone. Ora resta da capire se ci sarà un ritorno di fiamma oppure no tra Riccardo e Ida.

Al momento lui sembra avere le idee chiare al riguardo, infatti spiega spiega le ragioni che lo hanno spinto a tornare nel programma Uomini e Donne: “Sono tornato per rimettermi in gioco, ma questa volta mi sono detto, non più di tre uscite. Dopo tre uscite capisci se questa persona può darti qualcosa di più, non è solo l’aspetto fisico che conta, poi bisogna incastrare le abitudini i caratteri e tanto altro. Vedremo come andrà, mi auguro di poter trovare una storia come quella già vissuta in studio” ha concluso Riccardo. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Uomini e Donne, Riccardo confessa tutto su Ida: “Non ci sono paragoni con le altre. Ecco perché sono tornato”. fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.