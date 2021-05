uomini-e-donne,-riccardo-fa-sconvolgenti-rivelazioni:-si-arriva-alle-mani

Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua sono una delle coppia preferite nate a Uomini e Donne attualmente in crisi tra smentite, conferme e insinuazioni. Nella puntata registrata il 9 maggio c’è stato un ulteriore sconvolgimento, con una vera e propria rissa.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, considerati una bellissima coppia, sono stati subito al centro dell’attenzione del pubblico.

A un occhio attendo la loro relazione è sempre sembrata un po’ traballante, subito dopo l’uscita dallo show hanno continuato ad essere seguiti via social e con ogni modo possibile dai fan per vedere come sarebbe andata a finire. Ora c’è una svolta, ma non è positiva.

Una storia piena di ombre: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

L’aitante Riccardo Guarnieri e la bellissima Roberta Di Padua si sono messi insieme non molto tempo fa abbandonando sotto una pioggia di petali rosso lo show per vivere il loro splendido rapporto lontano dal parterre di Uomini e Donne. La scelta era arrivata dopo un bel po’ di tira e molla, ma pare che i due avessero fatto chiarezza nel loro cuore e credessero nel rapporto.

Poco dopo però si è cominciato a parlare di crisi perché la donna si era allontanata dal compagno. La coppia aveva a sua volta confermato parlando di una battuta d’arresto sentimentale, di caratteri incompatibili e poi c’era di mezzo anche Armando Incarnato che avrebbe chiesto a Roberta d’incontrarsi. Secondo Amedeo Venza tutto questo era solo una farsa per partecipare a Temptation Island, ma ecco gli ultimi sviluppi del dramma.

Sconvolgenti rivelazioni a Uomini e Donne

Nella puntata del 7 maggio l’ex dama e l’ormai ex compagno hanno ulteriormente confermato la crisi, anche se continuavano a vedersi. In quella registrata il 9 maggio però le cose si sono complicate. I due hanno litigato, secondo lei l’uomo sarebbe poco coinvolto ‘intimamente’ lasciandola insoddisfatta. Guarnieri allora ha sganciato la bomba secondo cui si erano accordati per restare nel programma per favorire la visibilità di Roberta lui, invece, non voleva nemmeno andare in trasmissione.

Ha aggiunto che sempre la sua ex gli aveva rivelato che Incarnato parlava male della redazione del programma, accusa già emersa pochissimo tempo fa, mentre Roberta ha negato, Riccardo ha iniziato a scagliarsi a parole contro Armando, poi i due sono quasi arrivati a picchiarsi, fortunatamente trattenuti dagli altri. Ciliegina sulla torta l’ex operaio ha litigato anche con Ida Platano, sembra che lei e un’amica si accertassero che l’uomo non registrasse le loro conversazioni mentre cercavano di capire quale cavaliere frequentare, puntando su Sossio Aruta che era molto famoso. Dopo questa esplosione di pesanti accuse, come andrà a finire?

