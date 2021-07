Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri con una nuova fiamma? – FOTO

Uomini e Donne, si torna a parlare di Riccardo Guarnieri per via di una foto che lo ritrae con una donna: l’immagine che divide il web.

Tra le protagoniste del “Uomini e Donne” troviamo Roberta Di Padua. Si è parlato della donna per via del legame non sempre sereno con Riccardo Guarnieri. Il loro rapporto è giunto al termine ormai da un po’.

Ora l’ex dama ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine del programma di Maria De Filippi rivelando di stare decisamente meglio a seguito di un momento di ripresa, in cui ha vissuto attimi a volte positivi e altri meno.

Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio.

Roberta ha spiegato che nel corso della sua vita ha dei momenti di nostalgia ed altri in cui la sua mente è svagata. Riguardo l’amore che si è ormai concluso Di Padua ha dichiarato.

Con tutti i miei ex ho mantenuto un buon rapporto, ma non con Riccardo. Magari con il tempo. Mi dispiace molto non aver avuto un confronto con lui. E’ rimasto un rapporto irrisolto.

Non molto tempo fa è è stata pubblicata sul web una foto in cui è presente Riccardo insieme ad un’altra donna.

L’immagine è stata condivisa all’interno delle storie del profilo Instagram di Deianira Marzano. Non sembra chiaro se la persona abbracciata a lui sia solo una sua ammiratrice o la sua nuova partner.

È stato chiesto a Roberta un commento su questo scatto che vede all’interno il suo ex fidanzato. La donna però non ha risposto ed ha chiesto di passare alla prossima domanda.

Quanto ai suoi progetti estivi, la dama di Cassino ha le idee chiare ed ha dichiarato.