uomini-e-donne:-riccardo-sparito,-che-fine-ha-fatto?-e-roberta-e-ida…

Il Guarnieri si è chiuso nel suo silenzio, come ha fatto notare il Magazine del programma di Maria De Filippi, mentre le due ex dame hanno avuto un altro confronto in aeroporto

Dopo il confronto nello studio di Uomini e Donne con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri è sparito. L’ex cavaliere tarantino ha deciso di chiudersi nel suo silenzio, come fa notare il Magazine del programma. Ha scelto addirittura di non rispondere alle loro richieste di chiarimenti. Questa probabilmente è una scelta che non ha stupito più di tanto chi lo conosce da tempo. Anche lo scorso anno, sempre in questo periodo, Riccardo aveva deciso di metabolizzare nella sua solitudine la rottura definitiva con Ida Platano.

Questa volta c’è una differenza: il suo silenzio rimbomba anche sui social, dai quali è completamente sparito. Infatti, il Guarnieri non ha più condiviso foto o video della sua vita. Neanche Roberta è riuscita a mettersi in contatto con lui in queste ultime settimane. Sembra che l’ex cavaliere abbia davvero messo un punto definitivo alla loro storia e ora stia cercando di riflettere su ciò che accade nella sua vita. Già la settimana scorsa la Di Padua aveva nuovamente rivelato il suo punto di vista sulla questione rottura.

Ora torna ancora a parlare di Riccardo, ammettendo che sta vivendo tra alti e bassi. Non ha ancora completamente recuperato la sua serenità e racconta di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni amici. Confessa di aver incontrato Ida Platano nell’aeroporto di Roma. Sarebbe stata quest’ultima a volere un altro confronto e così si sono fermate a fare due chiacchiere. Roberta ammette che le ha fatto molto bene parlare di nuovo con Ida.

“Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra”

Proprio prima di incontrare la Platano stava per chiamare Riccardo, in quanto in quel momento sentiva tanto la sua mancanza. Dopo il confronto con Ida, che le ha lasciato “una sensazione enorme di serenità“, ci ha ripensato. L’ha aiutata a capire che non era lei il problema, ma che semplicemente con Riccardo erano incompatibili. Detto ciò, ci tiene a tornare sulle polemiche che sono nate in questi giorni. Dopo le confessioni inaspettate del Guarnieri in studio, la Di Padua è stata assalita dalle critiche.

Precisa che a Uomini e Donne è sempre stata sincera e fedele a se stessa. “Ciò che rimane è la sua parola contro la mia: la mia verità, però, la posso documentare anche con i fatti”, dichiara Roberta sul racconto fatto da Riccardo in studio. Ha comunque ceduto in queste settimane e ha provato a mettersi in contatto con il Guarnieri, senza però ottenere alcuna risposta. Gli ha scritto dei messaggi, ma lui ha preferito chiamare Valentina Autiero – grande amica di Roberta – per chiedere a lei il motivo per cui gli scriveva visto che la loro storia è ormai finita.

Ha ricevuto solo due chiamate da parte sue dopo l’uscita della sua intervista, la scorsa settimana. Ma non ha risposto poiché, attraverso Valentina, sapeva già che il motivo riguardava le sue ultime dichiarazioni al Magazine. A detta sua, se Riccardo ci avesse tenuto davvero, avrebbe provato a contattarla di nuovo.

Se Riccardo la richiamasse gli farebbe solo una domanda: “Perché è finita la nostra storia?”. Ancora non l’ha capito, al di là dell’ultimo confronto che hanno avuto. Questa estate la Di Padua riparte da se stessa. Farà sicuramente una vacanza con il figlio e il suo ex marito, perché il bambino ha il bisogno di vivere insieme i suoi genitori e questo Roberta non glielo negherà mai. Poi si prenderà del tempo per stare anche con gli amici.