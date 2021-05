Uomini e Donne, rivelazioni scottanti. Simone smaschera Maria: “Ecco cosa mi chiedeva di fare dietro le quinte, Tutto organizzato. Ecco la verità” 

E anche ieri sera, in anticipo di un giorno, c’è stata la Direttissima di Simone Bolognesi, che ogni settimana ospita sul suo canale Instangram ex partecipanti di Uomini e Donne, in una chiaccherata informale dove gli ex concorrenti danno pareri e giudizi sul programma e svelano retroscena inediti sulla trasmissione. Stavolta insieme a Simone, il sempre presente Germano Avolio, ( Ex di Valentina Autiero) Gianluca De Matteis, ( l’ex tronista, unico da anni che è andato via senza scegliere) e Veronica De Nigris, ( che ha conteso a Gemma per un periodo Nicola Vivarelli) poi “sostituita da Rossella Vento, l’ultima frequentante proprio di Simone.

Stavolta la direttissima si è concentrata principalmente su Gianluca e sulla sua esperienza a Uomini e Donne. Secondo l’ex tronista il vero motivo per cui ha lasciato il programma è che ha sempre giocato da solo: “Dovevamo essere almeno in due, io ero da solo”. Ha infatti spiegato. Secondo i partecipanti alla direttissima Gianluca era stato preso di mira soprattutto da Gianni, perché Davide piaceva di più, “Hanno voluto creare un buono e un cattivo, Davide faceva più share”.

“Gianni ha preso di mira Gianluca sparando a salve ogni volta e mandando in confusione. Maria è un po’ super partes tende a muovere i fili in modo equilibrato, poi Tina e Gianni possono portarti o alle stelle o alle stalle”. Gianluca concorda ma spiega: “Non stavo comunque costruendo niente. Le corteggiatrici erano molto aggressive, sbroccavano per niente. Quando vuoi costruire qualcosa e no0n ci riesci ti senti comunque fuori posto. Fuori dal programma ho avuto delle frequentazioni piccole ma poi non sono andate.

Secondo Germano l’unica che sarebbe potuta davvero piacere a Gianluca sarebbe stata Lucrezia, “Rubata” da Armando. E anche su questo si è aperto un capitolo dolente, Simone ha fatto notare come ci sia un trattamento impari tra trono classico e trono over: “Secondo me non è giusto aver dato la possibilità ad Armando di conoscere Lucrezia perché mentre i tronisti non possono sentirsi nè vedersi se non esterno, con un cavaliere del trono over puoi sentirti tutti i giorni anche solo per messaggio e vederti sempre. Secondo me diventa una lotta impari. Armando tra l’altro finito il teatrino con Gianluca si è tirato indietro. Armando attacca e pugnala tutti. Veronica aggiunge: “Ha anche aizzato Nicola a dire la cavolata del rapporto che avremo avuto quando non era nulla vero”.

I programmi futuri di Gianluca? “Adesso parteciperò a uno spot in tv per un famoso marchio italiano e poi sto realizzando un sito”, insomma l’ex tronista sta cercando di entrare nel mondo della tv e del cinema, quella che era insomma la sua ispirazione. Simone ha anche annunciato che ci sarà presto una reunion tra i “vecchi” protagonisti di Uomini e Donne. I quattro hanno espresso la propria opinione anche su altri personaggi che oggi sono tornati nel parterre del trono over, Ida e Nicola in particolare.

Titti concorsi: “Ida sta li per avere visibilità. Magari puo’ essere che è andato via Riccardo sia voluta tornare, ma andare li per la terza volta per finalità solo legate all’amore sembra alquanto strano. Comunque li è casa sua perché Gemma è sua amica e anche Gianni la adora”. Insomma l’ammissione è comune: “Sono vari i motivi per cui uno va ad Uomini e Donne, il programma ti apre tante porte”. Stesso parere per il Vivarelli: “Nicola puo’ stringersi la mano con Ida. Anche lui cerca solo visibilità”

Cos’ spiega Veronica: “Io credo che per trovare l’amore ad Uomini e Donne devi avere un gran culo. Poi le pressioni psicologiche che tu ricevi ti fanno vedere le cose distorte. Davide per esempio è riuscito a non farsi influenzare e si vede che sono usciti per amore. Gianluca conferma: “Io sono uscito più volte con Davide e Chiara si vede proprio che sono veri e sono fantastici insieme. Anche Jessica e Davide stanno ancora insieme e si vede che stanno bene”

Infine Simone ha fatto rivelazioni scottanti anche su un’altra ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, Maria Tona. Ecco cosa ha detto Simone su di lei: “Maria non era assolutamente li per trovare l’amore. Tendeva a mettersi d’accordo per fare ascolti e avere visibilità e andare al centro studio. Si vedeva che lei cercava di dirti durante un appuntamento cosa bisognava poi rivelare in trasmissione il giorno dopo. Diceva insomma frasi del tipo: “Simo non ci siamo ancora baciati quindi domani in puntata cosa dico?” insomma non cercava di costruire un vero rapporto ma più qualcosa che potesse dire durante la puntata. Ora che è uscita lo posso dire. Sicuramente non era li per trovare un uomo ma più per avere visibilità”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

